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Mermer yüklü tır alev alev yandı

Bursa-Harmancık karayolunda mermer yüklü tırın kabin kısmında yangın çıktı.

Alev alev yanan tır kameralara yansıdı.



Olay, Harmancık-Bursa karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bursa istikametinden Harmancık istikametine gitmekte olan Şener Y. idaresindeki 09 PM 122 plakalı mermer yüklü tırın kabin kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'dan yola atlayan sürücü Şener K. durumu hemen itfaiye ekiplerine haber bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Harmancık ilçesi itfaiye amirliği ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.


Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, tırda maddi hasar meydana geldi.

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