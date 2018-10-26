Mermerciler yemekte buluştu

Uluslararası Blok Mermer Fuarı katılımcıları gala yemeğinde buluştu.

Dünyanın en ağır fuarı olarak bilinen Bursa Uluslararası Blok Mermer Fuarı 4'üncü kez kapılarını açtı. Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı'nda 60 bin ton olan 2 bin 500 blok mermer, 8 salon ve açık alandan oluşan 60 bin metrekare alanda teşhir edildi.

Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) tarafından fuar kapsamında dün gece düzenlenen yemekte bir araya gelen katılımcılar, sektörle ilgili karşılıklı istişare etme fırsatı buldu. Yemeğe Türkiye'nin her bölgesinden gelen sektörün önde gelen mermer firması temsilcileri katıldı.

Yemekten önce konuşan Maden Mermer Üretici ve Sanayici İş Adamları Derneği (MADSİAD) Başkanı Erol Efendioğlu, "Bu yıl Bursa blok fuarının 4. sünü düzenlemiş bulunmaktayız. İlk yılımız olan 2015 yılında 50 adet ile fuarımız başladı. Bu tıl 2 bin 500 adet blok sunuyoruz. Fuarımız 4 yılda 5 kat büyüdü. Gerek katılımcısı ile gerek ziyaretçisi ile tam bir uluslararası fuar oldu. 60 bin metrekare alanda fuar düzenliyoruz. Hiç boş yerimiz kalmadı. Dünyanın ilk ve tek blok fuarı olduğu için Diyarbakır'dan, Sivas'tan, Elazığ'dan, Erzurum'dan, Ağrı'dan, blok getiren arkadaşlarımız var. Bu fuar ilk Bursa'da yapıldı hala tek olarak Bursa'da yapılmaya devam ediyor" diye konuştu.