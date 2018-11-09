Meryem Uzunoğlu'dan "Hoşgeldin Aramıza"

Bursa'da plastik sanatların gelişmesine yönelik çalışmalar yapan sanatçı Meryem Uzunoğlu'nun "Hoşgeldin Aramıza" isimli sergisi, Nâzım Hikmet Kültürevi'nde sanatseverlerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi'nin sergi salonları birbirinden değerli sanatçıların eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Plastik sanatlar ve resim alanında beğeni toplayan eserler ortaya koyan sanatçı Meryem Uzunoğlu'nun "Hoşgeldin Aramıza" adlı sergisi de Nâzım Hikmet Kültürevi'nde açıldı. Doğaya bakışını kendine özgü bakış açısıyla eserlerine yansıtan Uzunoğlu'nun sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına serginin açılışını yapan Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Meryem Uzunoğlu'na Nilüfer'de resim atmosferinin oluşturulmasında sunduğu katkıdan dolayı teşekkür etti. Özkılınç, "Kentimizdeki plastik sanatlar ve resim çalışmalarına sonsuz katkısı olan sanatçımız gerek Nilüfer Sanat Çalıştayı'nda, gerek Kuzgun Acar Heykel Sempozyumu'nda ve plastik sanatlarla ilgili birçok etkinliğimizde bizlere gönüllü olarak destek veriyor. "Hoşgeldin Aramıza" sergisinin dışında bizlere verdiği katkılardan dolayı ve Nilüfer ilçesinde resim atmosferini, plastik sanatlar atmosferini oluşturduğu için Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

Meryem Uzunoğlu da "Hoşgeldin Aramıza" sergisinin altı aylık bir çalışmanın ürünü olduğunu söyleyerek, desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti. Uzunoğlu, eserlerinde yer alan iş arabaları hakkında da bilgi verdi. Meryem Uzunoğlu eserlerinde yer alan iş arabalarıyla ilgili, "Çocuklara hiç düşünmeden kaygısızca veriyoruz onları. Şimdi kaybolan yeşile ağıtlar yakıyoruz ya, aslında onun zeminini çok önceden daha çocukluk yaşlarında hazırlamaya başlıyoruz. "Hoşgeldin Aramıza" sergisindeki çalışmalarım da bunun etrafında oluşturuldu" dedi.

Meryem Uzunoğlu'nun "Hoşgeldin Aramıza" adlı sergisi Nâzım Hikmet Kültürevi'nde 30 Kasım 2018'e kadar açık kalacak.