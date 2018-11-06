Meslek Lisesi öğrencilerinden köy okullarına destek

Bursa'nın Keles ilçesinde, Çok Programlı Lisesi öğrencileri, köy okullarına yardım eli uzattı.

Keles Çok Programlı Lisesi Metal Bölümü öğrencileri, ilçe merkezinde ve köylerde bulunan okullara destek olabilmek için kolları sıvadı. Okul bahçelerine kale direkleri, masa tenisi yapan öğrenciler, oyun parklarının ve basket potalarının bakım ve onarımlarını da yapıyor.

Bu tarz projelerin meslek liselerinde daimî olmasını dile getiren öğrenciler, bölüm öğretmenlerine teşekkür ettiler. Mesleği öğretmenin yanı sıra asıl gayelerinin yardımlaşma olduğunu dile getiren bölüm öğretmeni Muzaffer Kovancı, “Öğrenciler hem pratiklerini geliştiriyor, hem de köy okullarına yardımcı oluyor” dediler.

Okul Müdürü Doğan Akkaya, “Bizler bu projelerimizle Türkiye'de örnek olacağız. Elektrik bölümü ve çocuk gelişimi öğrencilerimizin de örnek projeleri var. Bunları da yakın zamanda tanıtacağız” dedi.