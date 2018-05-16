Meslek Tiyatroları’nda ödüller sahiplerini buldu

Osmangazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, en iyi erkek oyuncu, en iyi oyun ve jüri özel ödülü kategorilerinde birinciler belirlendi.

Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Öncelikle sizlerin işinizin dışında gönüllü olarak yapmış olduğunuz faaliyetlerden dolayı tebrik ediyorum. Bizler size bir nebze olsun katkı sunmaya çalışıyoruz. Başlattığımız tiyatro festivalinde geçtiğimiz yıldan itibaren almış olduğumuz iki ödülümüz var. Sizlerin bir araya gelmesiyle bunu başardık, bu ödül hepimizin” dedi.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan da, “Hepsi birbirinden güzel, kalite ve emek yüklü 13 oyunumuzu dolduran seyircilerin coşkulu alkışları, doğru yolda olduğunuzun en açık kanıtı oldu. Fikir aşamasından itibaren bize ve festivalimize desteklerini esirgemeyen Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özel jüri üyeleriyle belirlenen festivalde en iyi kadın oyuncu ‘Yedi Kocalı Hürmüz’ oyunu ile Selen Şahin, en iyi erkek oyuncu ‘Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç’ oyunu ile Ercan Tunçtan oldu. Bunun yanı sıra en iyi yönetmen Bora Özkula ve en iyi oyun Bursa Tabip Odası’nın olurken jüri özel ödülünü ise Abdi İbrahim Tiyatro Topluluğu elde etti.

Akpınar Kültür Merkezi’nde 30 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında ikinci kez gerçekleştirilen festival süresince Bursalı sanat severler, Osmangazi Belediyesi Tiyatro Okulu, Oyak Renault, Bursa Barosu, Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Bosch Bursa, Yazaki Gemlik, Bosch Termoteknik İstanbul, Setbaşı Ortaokulu, Coşkunöz Holding, Beyçelik Gestamp, Bursa Tabip Odası, Abdi İbrahim, Bosch Termoteknik Fabrikası topluluklarının sahnelediği oyunları büyük bir beğeniyle izleme imkanı buldu.