Meslek yüksekokulu öğrencileri yeni laboratuvarına kavuştu

UÜ Teknik Bilimler MYO’da yapılan laboratuvar açılışında konuşan Gaz ve Tesisatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. M. Emin Uğur Öz eğitimde vizyonlarının uluslararası arenada bilgi teknolojileri ve insan gücü açısından Türkiye’nin bir çekim merkezi haline gelmesi olduğunu söyledi. Bilim ve teknoloji ile eğitime yatırılan mali kaynakların katma değere dönüşmesinin daha büyük önem taşıdığını belirten Öz, “Geçtiğimiz yıl yapılan üniversite sınavlarının sonucu gösteriyor ki meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumlarının birçok nedenlerden dolayı gençler ve toplum tarafından tercih edilme oranı azalmaktadır. Bunun sonucu olarak, nitelikli meslek elemanı yetiştiren eğitim kurumlarının tercih eden öğrenci profilinin yetenek ve beceri düzeyi de gittikçe azalmaktadır” dedi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan, yüksekokullarda en önemli aracın atölye ve laboratuvar olduğunun altını çizerek şunları söyledi: “Bizim derslerimizin sınıfta tahta başında değil, atölyede işin başında uygulamalı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunun bir sonucu olarak atölye ihtiyacımız oluyor. Geçmiş yönetimlerden atölye mirasımız var. Bu miras bizim için büyük avantaj ancak yıllar itibariyle atölye mirasımız eskiyor. Geçtiğimiz yönetim gibi bizde bu 3 yıl içinde üzerine bir şeyler katarak yeniledik. Üniversitemize 2 yeni laboratuvar kazandırdık”

Konuşmaların ardından, laboratuvar çalışmalarında emeği geçenlere, sektör ortaklarına plaket ve teşekkür belgeleri verildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mehmet Karahan protokole laboratuvar binasını gezdirerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi ve laboratuvardaki malzemeleri tanıttı.