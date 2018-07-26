Meslekî eğitime ‘BTSO’ imzası

Öğretmenlerin yeni teknolojilere dayalı üretim ortamı içerisinde mesleki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıl Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalayan BUTGEM, bu çerçevede ilk eğitim programına başladı. CNC torna, bilgisayar destekli üç boyutlu tasarım (solidworks), tasarım ve animasyon photoshop, endüstriyel otomasyon teknolojileri ve robot programlama kursları olmak üzere BUTGEM tarafından düzenlenen 5 ayrı eğitim programına Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı meslekî ve teknik okullarda görev yapan yaklaşık 100 öğretmen katılıyor.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, endüstrinin tüm alanlarında hızlı bir değişim süreci yaşandığını, mesleki ve teknik eğitim almış nitelikli personel ihtiyacının giderek arttığını söyledi. Meslek sayısının giderek çeşitlendiği ve teknolojinin geliştiği bir ortamda öğretmenlerin eğitiminin de büyük bir önem kazandığına dikkati çeken Başkan Burkay, öğretmenlerin sahip oldukları bilgi ve becerileri güncellemelerinin önemli olduğuna vurgu yaptı. Mesleki ve Teknik Eğitim Müdürlüğü ile imzaladıkları protokolle önemli bir işbirliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Burkay, “Milli Eğitim Bakanlığımız meslekî ve teknik öğretimde görev yapan öğretmenlerin hizmetiçi eğitimine büyük bir önem veriyor. Bu sürece biz de ‘insana yatırım’ politikamız doğrultusunda BUTGEM bünyesinde düzenlediğimiz eğitimlerle katkı koyuyoruz. Hem Bakanlığımız hem de iş dünyamızın belirlediği gelişim ihtiyaçları kapsamında öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 100 öğretmenin eğitim programında yer aldığını belirten İbrahim Burkay, eğitimlerin 10 Ağustosa kadar süreceğini söyledi. 5 ayrı kursta toplam 210 saatlik eğitim gerçekleştirileceği bilgisini veren Burkay, BUTGEM ev sahipliğinde öğretmenlere yönelik yeni eğitim programları düzenlemeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

Ankara’dan eğitimlere katılan Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Nihat Şimdi, BUTGEM’de öğretmenler için dünya standartlarında bir eğitim ortamı ve eğitim içeriği hazırlandığını belirterek, eğitimlerde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gelişmiş ülkelerde her 5-10 yılda bir bütün çalışanların etkili bir hizmetiçi eğitime tabi tutulduğunu ifade eden Şimdi, “Ülkemizde de Milli Eğitim Bakanlığımız en fazla hizmetiçi eğitim veren kurumlar arasında yer almaktadır. Hem Bakanlığımıza hem de BUTGEM’i öğretmenlerimizin hizmetine sunan BTSO yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Torna-Tesviye Öğretmeni Ahmet Kılıç geniş çaplı ve verimli bir eğitim süreci yaşadıklarını belirterek, “Eğitim sonunda yetiştirdiğimiz öğrencilere daha faydalı olabileceğime inanıyorum. Bize bu imkânı tanıdıkları için bakanlığımıza ve BTSO’ya teşekkür ediyorum” dedi.

Hatay Kırıkhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Makine Öğretmeni Fırat Bulut ise BUTGEM’in gerek fiziki ortamı gerekse de eğitmenlerinin kalitesiyle öğretmenlere eksiklerini giderme şansı verdiğini söyledi.