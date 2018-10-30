Mesleki eğitimin kalitesi ERTEV'le artıyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü ERTEV'i gezerek, mesleki eğitimde yer alan Kuluçka sistemini yerinde inceledi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Bülent Altıntaş'la birlikte Ermetal Teknolojik Eğitimler Vakfını (ERTEV) ziyaret etti. Dülger'i, ERTEV başkanı ve Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener karşıladı.

Dülger, şirket bünyesinde ve vakıf hizmetinde kullanılması planlanan “Kuluçka Merkezi” ni gezerek merkezin faaliyetleri ve geleceğe ilişkin projeleri hakkında Fahrettin Gülener'den bilgi aldı.

Dülger, milli ve yerli üretimin elzem olduğunu ülke kalkınmasının üreten ve ürettiği bilgi ve ürünler üzerinden dünyayla rekabet eden bir ülke olmaktan geçtiğini belirterek, mesleki eğitime olan tutkusu ve mesleki eğitim için yaptığı hizmetlerden dolayı Fahrettin Gülener'e teşekkür etti. Mesleki ve teknik eğitimde ERTEV'le işbirliğinin artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile Vakıf arasında daha önce imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bu güne kadar 180 atölye ve meslek dersi öğretmenine vakıf üzerinde 3 boyutlu yazıcı eğitimleri verildi.

Merkezde üretim yapılan mini tezgahlar, test analizleri yapıldıktan sonra kit halinde okullara dağıtılarak mesleki eğitime önemli katkılar sağlayacak. Kasım ve Aralık aylarında Bursa'daki mesleki ve teknik ortaöğretim okullarının yöneticilerine de bu merkezde teknolojik eğitimler verilecek.