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08 Ocak 2017 16:53

Mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı

Mesleki ve teknik eğitim protokolü imzalandı

08 Ocak 2017 16:53

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ile birlikte ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde İşbirliği’ protokolü imzaladı.
İmza töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Türkiye’nin 2023 vizyonunda mesleki eğitimin desteklenerek geliştirilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, teknik ve mesleki eğitimin desteklenerek sektörlere yetişmiş eleman kazandırmak amacıyla geliştirdiği projeye destek için dörtlü bir protokole imza attık” dedi.
Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleşen Mesleki ve Teknik Eğitimde işbirliği protokolü imza törenine Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, GÜMTOB Başkan Yardımcısı Ersin Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Abdullah Çiçek katıldı. Mesleki eğitimin daha etkin ve verimli hale gelmesi için Milli Eğitim Bakanlığının isteği doğrultusunda gerçekleştirilen işbirliği protokolü ile eğitimdeki standardın yakalanması ve nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasının hedeflendiğini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “İmzalanan protokolle Meslek Eğitim Yürütme Kurulu oluşturuldu. Bu protokol sayesinde eğitim çıtamız daha da yükselecek” diye konuştu.
Osmangazi Belediyesi olarak eğitime ciddi destek verdiklerini ifade eden Başkan Dündar, “Okullarımızın fiziki bakımlarının yanında, çocuklarımıza eğitim ve kırtasiye yardımları yapıyoruz. Ayrıca, geçtiğimiz yıl biri Uluslararası Lise, diğeri ortaokul olmak üzere iki okulu Bursa’ya kazandırdık. Türkiye’nin 2023 vizyonunda mesleki eğitime destek verilmesi, mesleki eğitimin geliştirilmesi hedefleniyor. Bursa bir sanayi şehri ve yüksek teknolojiye sahip bir altyapımız var. Bu yüksek teknolojiyi çalıştıracak eğitimli gençlere ihtiyaç var. Dolayısıyla bu okullarımızdan mezun olacak çocuklarımız, pek çok farklı sektörde bu teknolojinin kullanılarak ülkemizin gelişmesine büyük bir katkı sağlayacaklar. Hedef, dünyanın en gelişmiş ülkeleri arasındaki yerimizi almak. İnşallah attığımız bu imza ile birlikte, ülkemizin gelişip kalkınmasına çok büyük bir katkı sağlamış olacağız” dedi.
Osmangazi Kaymakamı Enver Ünlü, “Bu gün mesleki eğitimin kalite standartlarının yükseltilmesi noktasında Milli Eğitim Bakanlığımızın emri doğrultusunda Osmangazi Belediyemiz, GÜMTOB, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarımızla birlikte bir protokol imzaladık. Sektörlerin beklenti ve ihtiyaçlarının karşılanması, öğrencilerimizin yetiştirilmesi noktasında önemli bir protokol. Bu işbirliğinin öğrencilerimiz adına, sektör adına çok faydalı olacağına yürekten inanıyorum. Bakanlığımızın reform niteliğindeki bu çalışmalarının imzalarını atarak bir anlamda temelini atmış olacağız. Kısa zamanda da meyvelerini alacağımıza inanıyorum. İmzaladığımız bu protokolle teorik ve pratik eğitimlerini bir arada tamamlayan öğrencilerimizin, sektöre yetişmiş olarak katılmalarını sağlamış olacağız” diye konuştu.
Protokole imza atan GÜMTOB Başkan Yardımcısı Ersin Yazıcı, GÜMTOB olarak bu oluşumun içinde yer almaktan son derece mutlu olduklarını ifade etti.



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