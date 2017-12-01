Edinilen bilgiye göre, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nde H.K.’ye ait fabrikaya gelen bir kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldiğini belirterek bazı evrakları istedi. Eksik evrak gerekçesiyle iş yerine 200 bin lira cezai işlem uygulayacağını belirten sahte müfettiş 8 bin lira ödemeleri halinde cezai işlemi yapmayacağını belirterek iş yerini dolandırdı.

bir hafta sonra Görükle Sanayi Bölgesi’nde I.I.’ya ait fabrikaya gelen bir kişi aynı yöntemle iş yerinden 600 lira dolandırdı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine hareket geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarından her iki şahsın da aynı kişi olduğunu tespit etti. Zanlının kullandığı otomobilin İstanbul’dan kiralandığı ve kiralayan kişinin meslekten ihraç edilen polis memuru A.R.D. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla dolandırıcıyı İstanbul’da yakaladı. Bursa’ya getirilen A.R.D. sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.