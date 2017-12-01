Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » Meslekten Ihraç Polis Memuru, "Bakanlıktan Geliyorum" Diyerek Fabrikaları Dolandırdı
01 Aralık 2017 16:03

Meslekten ihraç polis memuru, "Bakanlıktan geliyorum" diyerek fabrikaları dolandırdı

Bursa’da 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı patlamanın yaşandığı sanayi bölgesinde kendisini bakanlık müfettişi gibi tanıtıp dolandırıcılık yapan eski polis memuru gözaltına alındı.

Meslekten ihraç polis memuru,

01 Aralık 2017 16:03


Edinilen bilgiye göre, Gürsu Organize Sanayi Bölgesi’nde H.K.’ye ait fabrikaya gelen bir kişi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldiğini belirterek bazı evrakları istedi. Eksik evrak gerekçesiyle iş yerine 200 bin lira cezai işlem uygulayacağını belirten sahte müfettiş 8 bin lira ödemeleri halinde cezai işlemi yapmayacağını belirterek iş yerini dolandırdı.


bir hafta sonra Görükle Sanayi Bölgesi’nde I.I.’ya ait fabrikaya gelen bir kişi aynı yöntemle iş yerinden 600 lira dolandırdı. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine hareket geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarından her iki şahsın da aynı kişi olduğunu tespit etti. Zanlının kullandığı otomobilin İstanbul’dan kiralandığı ve kiralayan kişinin meslekten ihraç edilen polis memuru A.R.D. olduğunu belirleyen ekipler, yaptıkları operasyonla dolandırıcıyı İstanbul’da yakaladı. Bursa’ya getirilen A.R.D. sorgusunun ardından adliyeye sevkedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
23
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    16°C
  • Pazartesi
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Salı
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç