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04 Haziran 2018 10:31

Mestanlı Belediyesi’nden Bozbey’e ziyaret

Bulgaristan’ın Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Mestanlı Belediyesi’nden Bozbey’e ziyaret

04 Haziran 2018 10:31


Bulgaristan’ın Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, beraberindeki heyetle birlikte Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediye Meclisi Üyeleri ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Turgay Erdem, Adil Kayaoğlu ve Yalçın Işıkyıldız’ın de yer aldığı ziyarette iki belediyenin çalışmaları ele alındı.


Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, insan odaklı projeler hakkında konuk heyete bilgi verdi. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan görüşmenin ardından Başkan Bozbey, Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan ve beraberindeki heyete Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde bulunan Nilüfer “Barış” Meclisi, Basın Toplantı Odası ve Atatürk Anıtı ile Şiir Kulesi’nin bulunduğu Nilüfer Cumhuriyet Meydanı’nın gezdirdi. Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, Nilüfer’i ve Halk Evi’ni çok beğendiğini ifade ederek, Başkan Bozbey’e çalışmalarında başarılar diledi.




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