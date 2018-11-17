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Mesudiye Mahallesi'nde güvenlik toplantısı

Bursa’nın Mudanya ilçesinin kırsaldaki en uzak mahallesi Mesudiye’de güvenlik toplantısı düzenlendi.

Bursa'nın Mudanya ilçesinin kırsaldaki en uzak mahallesi Mesudiye'de güvenlik toplantısı düzenlendi.


Mesudiye Mahallesi'nde Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer'in iştirakiyle huzur ve güvenlik toplantısı yapıldı. Merkeze en uzak mahallelerden biri olan Mesudiye'deki toplantıya Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Serkan Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Samet Ali Kılıçoğlu ve köylüler katıldı. Kaymakam Sözer, vatandaşların talep ve şikâyetlerini dinlendi.


Kaymakam Sözer, zaman zaman bu toplantıların kırsal mahallelerde tekrarlanacağını ve hizmetin vatandaşın ayağına götürüleceğini bildirdi. Kaymakam Sözer ve güvenlik kurulu sorulan sorulara cevap vererek açıklamalarda bulundu. Sözer, “Mudanya'nın huzur ve güvenliği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum” dedi.

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