Mesudiye Mahallesi’ne bir köprü daha yapılıyor

Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi, dere boyuna yayaların kullanımı için bir köprü daha yapmak üzere çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Alparslan Caddesi ve Birlik Sokak arasındaki geçişi sağlayacak köprünün devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberindeki Başkanvekili Turgay Yel ve Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile birlikte iki uçta direklerinin yapımı başlayan köprüyü yerinde inceleyen Başkan Taban, “Bugün Mesudiye Mahallesi’nde. Bedre deresi üzerinde bu alanda yayalar için karşıya geçişleri sağlamak maksadıyla bir köprü inşaatına başladık. Aslında aşağıda bir köprümüz daha vardı ancak alan geniş olduğu için yeni bir köprü ihtiyacı daha oldu. Seçim arifelerinde aslında kararını aldık ama başlaması bugünlere nasip oldu” dedi.

Alparslan Caddesi ve Birlik Sokak arasındaki geçişi yeni köprünün sağlayacağını kaydeden Taban; “12 metrelik bir uzunluğa sahip ve 2 metrelik bir genişliği olacak. Arkadaşlarımız yapım sürecini başlattılar. Pabuç yükseklikleri 7 metre, beraberinde 50 metreküp C30 beton kullanılacak. 80 cm genişliğinde hazır beton kirişler kullanılacak. Yaya köprümüz çelikten karkas ve korkuluklu olacak. Yayaların geçişini kontrollü ve güvenli bir şekilde sağlamış olacağız” diye konuştu.

Taban, “Burada bizim yapımı yeni başlayan İnegöl Ulu Camii inşaatımız. İnegöl’ümüzün ulu bir camii yoktu. Ulu camiler Osmanlı döneminde yapılan eserlerdir. Bursa’mızda da bir tane var. İnegöl’ümüzde de olacak. Bunun da inşallah kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi önemli. Bizim insanlarımız gerçekten hayırsever. Bir bakmışsınız tamamlanmış. Burada destek ve katkılar hızlanırsa inşaat hızlanacak. İnşallah en kısa sürede tamamlanır” ifadelerinde bulundu.