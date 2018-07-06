Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2018 17:11

Mesudiye Mahallesi’ne bir köprü daha yapılıyor

Bursa’nın İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi’nde Bedre deresi üzerinde yayalar için yeni bir köprü inşa ediyor.

Mesudiye Mahallesi’ne bir köprü daha yapılıyor

06 Temmuz 2018 17:11


Şehrin dört bir yanında hizmet seferberliğini sürdüren İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi, dere boyuna yayaların kullanımı için bir köprü daha yapmak üzere çalışmalara başladı. Belediye Başkanı Alper Taban, Alparslan Caddesi ve Birlik Sokak arasındaki geçişi sağlayacak köprünün devam eden çalışmalarını yerinde inceledi. Beraberindeki Başkanvekili Turgay Yel ve Başkan Yardımcısı Adil Kansu ile birlikte iki uçta direklerinin yapımı başlayan köprüyü yerinde inceleyen Başkan Taban, “Bugün Mesudiye Mahallesi’nde. Bedre deresi üzerinde bu alanda yayalar için karşıya geçişleri sağlamak maksadıyla bir köprü inşaatına başladık. Aslında aşağıda bir köprümüz daha vardı ancak alan geniş olduğu için yeni bir köprü ihtiyacı daha oldu. Seçim arifelerinde aslında kararını aldık ama başlaması bugünlere nasip oldu” dedi.


Alparslan Caddesi ve Birlik Sokak arasındaki geçişi yeni köprünün sağlayacağını kaydeden Taban; “12 metrelik bir uzunluğa sahip ve 2 metrelik bir genişliği olacak. Arkadaşlarımız yapım sürecini başlattılar. Pabuç yükseklikleri 7 metre, beraberinde 50 metreküp C30 beton kullanılacak. 80 cm genişliğinde hazır beton kirişler kullanılacak. Yaya köprümüz çelikten karkas ve korkuluklu olacak. Yayaların geçişini kontrollü ve güvenli bir şekilde sağlamış olacağız” diye konuştu.


Taban, “Burada bizim yapımı yeni başlayan İnegöl Ulu Camii inşaatımız. İnegöl’ümüzün ulu bir camii yoktu. Ulu camiler Osmanlı döneminde yapılan eserlerdir. Bursa’mızda da bir tane var. İnegöl’ümüzde de olacak. Bunun da inşallah kısa süre içerisinde hayata geçirilmesi önemli. Bizim insanlarımız gerçekten hayırsever. Bir bakmışsınız tamamlanmış. Burada destek ve katkılar hızlanırsa inşaat hızlanacak. İnşallah en kısa sürede tamamlanır” ifadelerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç