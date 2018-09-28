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Mesudiye yaya köprüsüne kavuştu

Bursa’nın İnegöl Belediyesi Bedre deresinin üzerine yaya köprüsü yaptı.

Bursa'nın İnegöl Belediyesi Bedre deresinin üzerine yaya köprüsü yaptı.


İnegöl Belediyesi, Mesudiye Mahallesi'nde dere boyunda yayaların istifadesi için bir köprüyü daha hizmete açtı. Belediye Başkanı Alper Taban, Alparslan Caddesi ve Birlik Sokağı arasındaki geçişi sağlayacak köprüyü yerinde inceledi. Taban, “Göreve geldiğimiz günden bu yana küçük dokunuşlar ile büyük farklılıklar yapıyoruz. Sizler de buna şahitlik ediyorsunuz. İnsanın olduğu yerde ihtiyaçlar var, bu ihtiyaçları gidermek için belediyenin bütün imkânlarını kullanmaya çalışıyoruz. Mesudiye Mahallesi'nde Bedre deresinin üzerinde inşa ettiğimiz bu köprü ile de vatandaşlarımız güvenli bir şekilde zarar görmeden konforlu bir şekilde bu köprüyü kullanabilecek” şeklinde konuştu.


Taban, “Köprü yayalara göre tasarlandı. Ayrıca yayalar için ana yola iniş için merdiven yaptık. Kaldırım düzenlemesi ve asfalt çalışması da yaptık. Köprümüzü yaklaşık 45 bin TL'lik bir maliyetle hayata geçirmiş oluyoruz. İnşallah kazasız, belasız köprümüzü kullanırız” diye konuştu.

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