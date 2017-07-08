MESYEB 12 binden fazla çalışanı belgelendirdi

BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök, DOSAB’ta faaliyet gösteren merkezde BEBKA Genel Sekrereteri İsmail Gerim’i ve kurum çalışanlarını ağırladı. Ramazan Karakök, BTSO çatısı altında 2014 yılından bu yana faaliyet gösteren MESYEB’in sadece Bursa değil, Türkiye’nin birçok şehrinde mesleki yeterlilik sınav ve belgelendirme hizmeti verdiğini söyledi. Türkiye’nin en büyük kapasiteli sınav ve belgelendirme merkezi olduklarını ifade eden Karakök, 5 sektör 64 meslekte hizmet verdiklerini vurguladı.

BTSO MESYEB Genel Müdürü Karakök, MYK verilerine göre Türkiye genelinde şu ana kadar 48 ayrı meslekte yaklaşık 200 bin kişinin mesleki yeterlilik belgesi aldığını dile getirdi. MESYEB olarak yılsonuna kadar 30 bin çalışanı mesleki yeterlilik sınavından geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Karakök, “Merkezimiz 48 mecburi meslekte sınav ve belgelendirme yetkisine de sahip. Türkiye genelinde 30’dan fazla şehirde sınav gerçekleştirdik. Şu ana kadar 15 binden fazla başvuru aldık. MESYEB olarak ise 12 bin 276 çalışanan mesleki yeterliliğini ölçerek, belgelerini teslim ettik. BTSO liderliğinde mesleklerimizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi. BTSO MESYEB’in Bursa için önemli bir kazanç olduğunu dile getiren Gerim, merkezin çalışmaları sayesinde iş sağlığı ve güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirtti. MESYEB’in ve EVM’nin tesislerini inceleyen ve eğitim alanları hakkında bilgiler alan Gerim, “BTSO’yu Bursa ekonomisine kazandırdığı bu çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum. MESYEB’in 3 yıl gibi kısa bir sürede önemli başarılara imza attığını bizzat görme imkanı yakaladık. Türkiye’de rol model olan EVM’nin de sanayi şehri Bursa’da faaliyet göstermesi ciddi bir fırsat. Bursa ekonomisine katma değer sağlayan ve verimliliğini artıran her türlü adımı desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.