Metanol yüklü tanker devrilip alev aldı

Patlamalar tankerde yarıklar oluştururken, itfaiye ekipleri sürekli alev alan metanol tamamen boşalana kadar yangına köpükle müdahale etti. Kaza sırasında araçtan atlayan sürücü ise yaralandı.

Gölcük’ten aldığı 27 ton ağırlığındaki metanolü İnegöl’e götürmek için yola çıkan Suriye asıllı Ahmed Al Anad idaresindeki 55 ARV 39 plakalı tanker, Orhangazi’de göl yolu üzerinde seyrederken kontrolden çıktı. Devrilen ve sürüklenmeye başlayan tankerin sürücüsü araçtan atladı. Yol ortasına düşen ve yaralanan sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sonrasında göl yolunda savaş alanını andıran manzaralar oluştu. Jandarma ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Tankerdeki metanol sürekli alev aldı. Sürücü kısmına sıçrayan alevler tankerin ön kısmını kullanılmaz hale getirdi.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında tankerde patlamalar meydana geldi. Tankerde büyük delikler oluştu. Buradan sızan metanol hava ve sıcakla birleşince yeniden alev aldı. İtfaiye ekipleri metanole köpük ile müdahale ederken, tankerin dışına da sürekli su tutarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin mücadelesi saatler sürdü.

Kaza sonrasında Orhangazi-Gölyaka yolu patlama ihtimaline karşı trafiğe kapatıldı. Kazayla alakalı tahkikat devam ediyor.