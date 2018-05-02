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02 Mayıs 2018 11:11

Meteoroloji Müdürü Yergin’den Bozbey’e ziyaret

Bursa Meteoroloji Müdürü Mehmet Yergin, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Meteoroloji Müdürü Yergin’den Bozbey’e ziyaret

02 Mayıs 2018 11:11


Bursa Meteoroloji Müdürü Mehmet Yergin Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey ve Yergin, Bursa’daki meteorolojik çalışmaları ele aldı. Meteorolojinin insan hayatı için önemine dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, “Meteoroloji her kesim için önemli alanlardan birdir. Çünkü yaşamı etkileyen hava şartlarını bu kurumumuzun çalışmalarından öğreniyor ve yön veriyoruz. Günümüzde tahmin ve verilerin son derece tutarlı oluşu bizi memnun etmektedir. Biz de onlardan aldığımız bilgilerle etkinliklerimizin planını yapıyoruz. Emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum” dedi.


Bursa Meteoroloji Müdürü Mehmet Yergin de müdürlük olarak tüm kurumlarla iletişim halinde olduklarını ifade ederek, “Hava tahminleriyle alakalı uyarı mesajlarımızı tüm kurumlara iletiyoruz. Bursa ve ilçelerinde 26 adet otomatik gözlem istasyonumuz var. İznik’te de meteoroloji radarımız var. Tüm ekip ve araçlarımızla Bursa’ya en doğru şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.




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