Metruk bina okul bahçesine dönüştürüldü

Osmangazi Belediyesi, Selçukgazi Mahallesi'nde yıllar önce ilkokul olarak kullanılan metruk bir binayı yıktı. Binanın yıkımıyla elde edilen arazi, yeni inşa edilen okulun bahçesine eklenerek bahçe genişletildi.

Selçukgazi Mahallesi'nde önceki yıllarda ilkokul olarak hizmet veren tek katlı bina, yeni okul binasının inşa edilmesinin ardından terk edildi. Atıl vaziyetteki bina kullanılmadığı ve tehlike arz ettiği için Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Bina iş makinesi ile yıkılarak yerle bir edildi.

Metruk binanın yıkılmasının ardından elde edilen alan, yeni inşa edilen okulun bahçesine eklendi. Okul bahçesinin genişletilmesiyle birlikte öğrenciler geniş bir oyun alanına da kavuşmuş oldu.