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11 Haziran 2018 04:04

Metruk binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

Bursa’da kimsenin olmadığı metruk bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Metruk binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu

11 Haziran 2018 04:04

Alevlerin yan binalara sıçramaması için vatandaşlar yoğun çaba sarf ederek kendi imkanları ile itfaiye ekiplerine destek oldu.


Olay Bursa’nın Merkez Osmangazi İlçesi Mollafenari Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde kimsenin olmadığı metruk bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, büyük bir patlama sesinin ardından tek katlı binadan alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede tüm binayı alevler sararken vatandaşlar, yangının yan binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Yoğun çaba sonucu söndürülen ev kullanılamaz hale geldi.Çevrede bulunan vatandaşlar ise şaşkınlık içerisinde yangın anını cep telefonu ile kaydetti. Polis yangının neden çıktığını öğrenmek için soruşturma başlattı.




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