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Metruk ev alevlere teslim oldu

Bursa’nın İznik ilçesinde çocukların oyun alanı olarak kullandığı metruk evde yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde çocukların oyun alanı olarak kullandığı metruk evde yangın çıktı.


Mahmutçelebi Mahallesi Çelebi Sokağı'nda bulunan tek katlı kullanılmayan evde yangın çıktı. İlçede fırın işleten Tamer Hander'e ait metruk evdeki yangın hızla büyüdü. Alevler bitişikteki evlere sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.


Dükkanının hemen yanında bulunan evden yangın öncesi iki çocuğun çıktığını söyleyen Tamer Hander, "Çocukların evden çıktığını gördüm. Büyük ihtimalle oyun oynamak için oradaydılar. Hemen ardlarından evden duman ile birlikte alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik" dedi.

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