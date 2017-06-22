Mevlana-Ulus gönüllü dönüşüyor

Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi’nde vatandaşları ağırlayan Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mevlana-Ulus mahallelerinde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını ve son gelinen durum hakkında bilgi verdi. Şehrin en önemli problemi olan plansız yapılaşma konusunda aldıkları cesur kararları hayata geçirdiklerini söyleyen Başkan Edebali, “Bu bölgede yaşayan sizlere çok daha sağlıklı, nitelikli, güvenli ve standartları yüksek bir yaşam sunmak için inşaatımıza başladık. ”Yıldırım’daki en önemli amacımız vatandaşlarımızın kentsel dönüşümden sonra da yine aynı bölgede yeni konutlarda yaşamasıdır. İnsanların mağdur olmayacağı ve dönüşümün gerçekleşeceği eşi benzeri olmayan bir modeli ortaya koyduk” dedi.

Edebali, “Bütün hızıyla süren çalışmalarda öncelikli olarak depreme karşı ‘jet grout’ sistemiyle zemini daha güçlendirme uygulaması yaptık. Ardından inşaat alanında konutlarımızın temellerini atarak projemizde aşamaları hızlıca kat edeceğiz. Projenin diğer etabında da zemin ıslahı ve jet grout çalışmalarımız sürüyor. Birinci etapta üreteceğimiz 850 konutu ve ticari alanları, 2018 yılının Temmuz-Ağustos döneminde uzlaşma sağladığımız vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Amacımız, kentsel dönüşümde nitelikli ve modern alanlar oluştururken, yalıtımından güvenliğine kadar her türlü detayın göz önünde bulundurulduğu rezidans standartlarında konutları bu projemizde hemşehrilerimizin kullanımına sunmak” diye konuştu.

Kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşlarla yürütülen görüşmeler esnasında gönüllülük ilkesini esas alarak insanların rızasını almaya önem verdiklerini dile getiren Başkan Edebali, “Yıldırım’da dönüşümü vatandaşlarımızla birlikte yapıyoruz. Hemşehrilerimizin yaptığımız kentsel dönüşüm çalışmalarının ‘gönüllü’ kentsel dönüşüm olduğunu bilmesini özellikle istiyoruz. İnsanlarımızı zorlayıcı, kamulaştırma yoluyla yaşadıkları bölgeleri terk etmeleri konusunda baskı yapan bir anlayışla değil, gönül rızalarını alarak, uzlaşarak vatandaşlarımızın yerlerini kıymetli hale getirerek tekrar aynı bölgede yaşamaya devam etmelerini sağlayacak felsefeyle adımlar atıyoruz. Kentsel dönüşüm konusunun uzmanı olarak standartları yüksek bir planlama yaptık. Yıldırım’da her yeni gün yukarı bir seviye, yeni bir aşamadır. Yıldırım’ı daha yaşanabilir, yarınların şehri yapmak için tüm çalışmalarımızı ekibimizle birlikte sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Edebali, “Kentsel dönüşüm çalışmalarımız tamamlanmaya başladıkça insanlarımız kentsel dönüşümün hayatımıza ne kadar büyük değer kattığını, çocuklarımızın güvenli ve daha iyi bir alanda yaşamalarının ne kadar önemli olduğunu görecekler. Bu mahallelerde yaşayan insanlarımızın arzu ettikleri, hayal ettikleri konutlarla beraber okul alanları, sağlık alanları, park alanları, kapalı pazar alanları, geniş yollar, ticari alanlar ve sosyal tesisler bu bölgede olacak. Mevlana Kentsel Dönüşüm Projesi’nin tamamlandığında Bursa’nın en değerli yerlerden birisi olacağının altını çizen Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Dönüşüm tamamlandığında bölge yalnızca Yıldırım’ın değil, Bursa’nın en dikkat çeken alanı olacak. Projenin sonunda Türkiye’deki dönüşüme örnek bir çalışma ortaya koymuş olacağız” ifadelerini kullandı.