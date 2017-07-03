Meydan projeleri görücüye çıktı

Serginin açılışında konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Çekirge Meydan düzenlemesiyle ilgili bir yarışma organize ettik. Yarışmaya 46 eser müracaat etti. 46 eserden 4 tanesi yeterli bulunmayarak elenirken, 42 eser jüri tarafından değerlendirmeye alındı. Nisan ayında yapılan ilk değerlendirmenin ardından ön eleme yapılarak 7 eser finale kaldı. Haziran ayında ise jüri tekrar bir araya gelerek bu 7 eser arasından derecelendirme yaparak ilk üçe giren ve mansiyon kazanan eserleri belirledi” dedi.

Başkan Dündar, yarışmaya katılan eserlerin Soğanlı Kültür Merkezi’nde sergilendiğini belirterek, “maksadımız vatandaşlarımızın ve ilgili kişilerin projeleri inceleyerek düşüncelerini fikirlerini almak. Bu sergiden sonra 9 Temmuz’da da bir kolokyum olacak. Jüri üyeleri, mimarlar, mühendisler ve ilgili kişiler buraya gelip bu konularla ilgili görüşlerini paylaşacaklar. Eleştirileri yapıp katkılarını koyacaklar. Daha sonraki aşamada da bu projeleri Çekirge’de de sergileyerek, vatandaşların önerileri görüp, onların da fikirlerini alacağız. Böyle bir sergi düzenlemiş olmamızdaki asıl masta, projeleri inceleyip fikirlerini bizimle paylaşmalarını sağlamak. Onların görüşleri bizim için son derece önemli” dedi. Önümüzdeki pazar günü yapılacak toplantıya da işaret eden Başkan Dündar, “Toplantıda, tartışarak Bursa’mıza, Çekirge’mize en uygun projeyi değerlendireceğiz. Yarışmaya katılan arkadaşlara jüri üyelerine ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Jüri başkanı Prof. Dr. Nilüfer Akıncıtürk ise, “Bursa’nın Çekirge gibi ticaret, konaklama, turizm, sağlık merkezi, sıcak sular ve kentsel belleğin kırılma noktası olan bu bölge için son derece faydalı bir ve yerinde bir organizasyon. Osmangazi Belediyesi’nin bu konudaki tercihi, Murad Hüdavendigar’la başlayan ve meydanla biten, hatta Süleyman Çelebi’ye kadar uzanan bölgeye yeni bir görünüm kazandırmak. En büyük ödül Bursalıların olacak” dedi.