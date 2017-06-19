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19 Haziran 2017 12:09

Meydana dönüştürülen Bursa Atatürk Stadyumu’nda kapalı tribün de yıkılıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından meydana dönüştürülen Bursaspor’un tarihi stadyumu Bursa Atatürk Stadyumu’nda kapalı tribünün yıkım çalışmaları da başladı.

Meydana dönüştürülen Bursa Atatürk Stadyumu’nda kapalı tribün de yıkılıyor

19 Haziran 2017 12:09


A Milli Futbol Takımı’nın Almanya, Hollanda ve İrlanda gibi takımları yendiği, Bursaspor’un 2009-2010 sezonunda Süper Lig’de şampiyonluk yaşadığı, 2010-2011 sezonunda ise UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına ev sahipliği yapma özelliği taşıyan 26 bin kişi kapasiteli Bursa Atatürk Stadyumu, yıkılarak meydana dönüştürülmüştü. Bursa halkı tarafından büyük beğeni toplayan meydanda daha önce miting, konser ve çeşitli etkinlikler de yapılırken, stadyumun son kalan tribünü olan kapalı tribünün yıkım çalışmaları da başladı.


Kapalı tribün projesinin onaylanmasının ardından yıkım çalışmaları başlarken, çalışmaların temmuz ayında tamamlanması bekleniyor. Yeşil alanın çevresinde yaklaşık 16 bin kişinin oturacağı amfi tiyatro şeklindeki tribün bölümlerinin estetik bir görünüme kavuşturulması için de çalışmalar sürüyor. Mevcut alanların düzelmesiyle 150 bin kişinin katılabileceği her türlü etkinlik, konser, mitinge ev sahipliği yapacak olan meydanda ayrıca, bisiklet pisti ve atletizmle ilgili pist de yer alıyor. Aydınlatma sistemi sayesinde gece de her türlü etkinliğin yapılabildiği alanda otopark düzenlemeleri de sürüyor.




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