Meyve fidanları Nilüfer Belediyesi’nden

Nilüfer Belediyesi, kırsal mahallelerde toplam 861 adet meyve fidanı dağıttı.

Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından Atlas, Akçalar, Ayvaköy, Badırga, Başköy, Büyükbalıklı, Çatalağıl, Çaylı, Dağyenice, Fadıllı, Gölyazı, Gümüştepe (Misi), Güngören, Hasanağa, İnegazi, İrfaniye, Karacaoba, Konaklı, Kadriye, Korubaşı, Kuruçeşme, Maksempınar, Tahtalı, Unçukuru, Üçpınar, Ürünlü, Yaylacık ve Yolçatı mahallelerinde toplam 861 adet meyve fidanı dağıtıldı. Muhtarlar vasıtasıyla fidan talep eden çiftçilerin belirlenmesinin ardından kırsal mahallelerde elma, armut, incir, ceviz, kestane, asma, erik, şeftali ve hünnap fidanları Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Kırsal Alan Bürosu ekipleri tarafından ücretiz olarak üreticilere teslim edildi.