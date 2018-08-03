Meyvecilik Büyükşehir’le güç kazanıyor

Büyükşehir Belediyesi adına geziyi organize eden Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, Bursalı ahududu yetiştiricilerini en iyi şekilde bilgilendirerek, yerli ürünlerin dünya pazarlarında yer almasını istediklerini söyledi.

Türkiye’deki ahududu üretiminin yüzde 96’sının yapıldığı Bursa’da çiftçilerin bu alanda daha da bilinçlendirilmesini isteyen Büyükşehir Belediyesi, ’Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında Bosna Hersek’e 3 günlük iş gezisi düzenledi. Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Meclis Başkan Yardımcısı Murat Bayizit’in de katıldığı gezide, Bursalı üreticiler ve kooperatif temsilcileri ‘kaliteli ahududu yetiştiriciliği hakkında’ konunun uzmanlarından bilgiler aldı.

Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül ve beraberindeki ekibin Bosna Hersek’teki ilk teması dış ticaret odasıyla oldu. Bosna Ticaret Odası Başkanı Mirsad Yaşarspahiç, Dış Ticaret ve Ekonomi İlişkileri Bakanlığı Tarım Uzmanı Amir Luboviç ve Çilekgil Üreticileri Derneği Başkanı Enver Avdiş’ten ‘Bosna’daki iş fırsatları konusunda’ brifing alan Bursalı sektör temsilcileri, ardından ikili görüşmelere geçti. Genel Müdür Fetullah Bingül ile beraberindeki ekip, Bosna’daki ikinci gün ise Ustikolina’da Çilekgil Üreticileri Birliği temsilcileri ve VIP Drina firmasının sahibi Semir Nevoriç ile teknik toplantıya katıldı. Toplantının ardından, Ustikolina ve Olovo’da saha gezisi düzenlendi, teknik inceleme yapıldı. Bursalı sektör temsilcilerinin temasları, üçüncü gün Bugujno ve Zenica’da sürdü. Park Prinçeva’da gerçekleşen değerlendirme toplantısının ardından, Bursalı ekibin Bosna temasları son buldu.

Bursa Tarım A.Ş. Genel Müdürü Fetullah Bingül, tarımın bilinçli yapılmasını, doğru cinslerin yetiştirilmesini ve çeşitliliğin artırılmasını sağlamak amacıyla ’Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Bosna Hersek’i ziyaret ettiklerini söyledi. Dünyanın en kaliteli ahududularının Bosna Hersek’te üretildiğini vurgulayan Bingül, "Yaptığımız bu iş gezisi, çok verimli oldu. Temaslarımızda artılarımızı ve eksilerimizi gördük. İnşallah, buradan elde ettiğimiz tecrübeleri ‘Bursa’da üretilen ürünler için’ uygulamaya alacağız. En azından Büyükşehir Belediyesi olarak üreticilerimize bu konuda her türlü desteği vereceğiz. Şehrimizde yetişen ahududu ve benzeri üzümsü meyveleri dünya pazarlarında görebilmeyi arzuluyoruz. Çiftçimiz kazansın, şehrimiz kazansın, ülkemiz kazansın istiyoruz" dedi.