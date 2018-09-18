MHP Bursa İl Başkanı Coşkun: "Döviz saldırısıyla bizi teslim alacağını zannedenler bozgun yaşayacaklar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, döviz fiyatlarıyla Türkiye'yi teslim alacağını zannedenlerin mutlaka bozgun yaşayacağını söyledi.

MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun gündeme dair açıklamalarda bulundu. Döviz fiyatlarıyla ilgili konuşan Coşkun, "Döviz fiyatlarındaki spekülatif ataklarla Türkiye'yi teslim alacağını sanan komplocular, mutlaka bozgun yaşayacaklardır. Dün olduğu gibi bugün de milli birlik ve beraberlikten yana kararlı bir duruş sergileyen milletimizin TSE'li yerli ürünleri tercih etmesini bekliyoruz. Suriyeli göçmenler konusunda acil tedbir alınması gerekmektedir. Genel başkanımızın ifade ettiği gibi ''Türk vatandaşlığının bir saygınlığı, itibarı vardır. Buna gölge düşürmek hiçbir devlet adamının haddi değildir. Milyonlarca Suriyeliye vatandaşlık ikramı milli birliğimize engel çıkarmak anlamına gelmektedir. Vatan Türk'tür, vatandaş Türk'tür, gelecek Türk'tür. Türklüğün geleceğini kırmaya kalkan kim varsa ayağını denk alsın' şeklindeki açıklama çok yerindedir. Biz de, Türkiye Türk Milleti'nindir. Anadolu Türk vatanıdır. Ülkemizdeki Suriyelilerin güvenli ve süratli şekilde asıl yurtlarına sevki, acilen planlanıp hayata geçirilmelidir. Yeni göç dalgaları millet varlığımızın geleceğini karartacaktır" diye konuştu.