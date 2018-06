MHP Bursa Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu:

Bir kısmı bizim genel başkanımız Devlet beye kızmış oy vermeyeceğim diyor. Kimi ise belediye başkanına kızmış çeşitli sebeplerle oy vermeyeceğim diyen milli hassasiyetleri olan çok sayıda vatandaşımız var 24 Haziran’da sağlıklı sonuç çıkması için her kesin gayret sarfetmesi lazım dedi.

Yıldırım ilçesinde Türkiye Bayburtlular Federasyonu Yıldırım Bayburtlular Birlik ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği iftar programına katılan Zırhlıoğlu, burada vatandaşlardan büyük destek gördü. İftar programında konuşma yapan Zırhlıoğlu, “Türkiye Cumhuriyeti’nde ilk defa geniş bir millet evladının bir arada durduğu bir tablo ortaya çıktı. Bu fırsat Türk milleti için son derece önemlidir ve bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. Siyasiler olarak bizlerin hem de Türk milletinin bu işe sahip çıkması gerekir. İçinde bulunduğumuz şartları hep beraber gözlüyoruz. Bir yandan bölücü terör örgütünün 40 yılı aşkın bu ülkeye yapmış olduğu tahribat diğer yandan FETÖ terör örgütüyle mücadele ve şuanda da yaşadığımız çok ağır bir ekonomik terör hadisesiyle karşı karşıyayız. Bu yaşananlar bizleri üzüyor. Zaman zaman da sıkıntılara sevk ediyor. İnanın 24 Haziran’da Türk milletinin vereceği karadan sonra her şey değişecek. 24 Haziran’ı iyi değerlendirelim. Biz siyasiler olarak elimizden geldiğince insanlara bu durumu izah etmeye çalışıyoruz. Bu konuda en az bizim kadar Türk milletinin her mensubu da sorumlu içerisinde bulunduğumuz şartlar toplumun bir kısmının ciddi kafa karışıklığı içersin de olduğunu bize gösteriyor. Bir kısmı sayın cumhurbaşkanına kızmış çeşitli sebeplerle oy vermeyeceğim diyor. Bir kısmı bizim genel başkanımız Devlet beye kızmış oy vermeyeceğim diyor. Kimi ise belediye başkanına kızmış çeşitli sebeplerle oy vermeyeceğim diyen milli hassasiyetleri olan çok sayıda vatandaşımız var 24 Haziran’da sağlıklı sonuç çıkması için her kesin gayret sarfetmesi lazım. Çünkü bu fırsat Cenabı Allah’ın bir lütfu bu coğrafyada Türk milletinin yeniden doğruluşunu sağlayacak bir milat Sadece bu ülkede yaşayan 81 milyonu ilgilendiren bir seçimde değil bizim Türk milleti olarak tarih boyunca İslam ümmetine hep mihmandarlık yaptık. Mazlum milletlerin İslam coğrafyasında yaşayanların Müslüman ümmetin gözü kulağı bizde ve bunu boşa çıkartmamak için elimizden geleni yapmamız lazım. Ben meclis seçimlerinde de Milliyetçi Hareket Partisine güç verilmesini talep ediyorum şeklinde konuştu.