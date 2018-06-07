MHP Bursa Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu:

İnşallah 24 Haziran seçimi sonrası her şey yerli yerine oturacak. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlenerek ayağa kalkması demek bütün İslam coğrafyasının ve daha önceki etki alanlarımızın balkanların, ortadoğunun ve Kafkasların bu işten nasiplenmesini güçlenmesini sağlayacağız dedi.

24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İznik ilçesinde vatandaşlarla buluşan Zırhlıoğlu, sokaklarda vatandaşlarla buluşup 24 Haziran seçimlerinin önemini anlatıp cumhur ittifakına ve MHP’ye destek istedi. Burada vatandaşlar tarafından sıcak şekilde karşılanan Zırhlıoğlu, büyük ilgi gördü. 24 Hazirandan sonra her şeyin yerli yerine oturacağını ifade eden Zırhlıoğlu, “Bu seçimler normal bir seçim değil ülkemizde yüzde 70’lere varan toplum kesiminin birlikte bir davranış sergileme imkanı bulduğu bir seçim bu halkımızın bunu iyi değerlendirmesi lazım bu fırsat çok fazla gelmiyor. Cumhuriyet döneminde çok uzun süreler sonra böyle fırsat ortaya çıktı. Yaşadıklarımıza baktığımız zaman çok ağır şeyler yaşadık. 15 Temmuz’da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir işgalin eşiğinden döndü yaşadığımız terör hadiselerini hep beraber görüyoruz. Şuanda ülkemiz 3’üncü boyut bir terörle karşı kaşıya oda ekonomiktir. Ciddi manipülasyonlarla karşı karşıyayız. İnşallah 24 Haziran seçimi sonrası her şey yerli yerine oturacak. Bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlenerek ayağa kalkması demek bütün İslam coğrafyasının ve daha önceki etki alanlarımızın balkanların, ortadoğunun ve Kafkasların bu işten nasiplenmesini güçlenmesini sağlayacağız. İslam medeniyetinin yeniden yükselişinin bir fırsatı bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde etkin halde” şeklinde konuştu.