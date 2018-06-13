Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlayacağı güçlü yönetim sayesinde refah ve kalkınma hız kazanacak, milli gelir artacak, gelir grupları arasındaki dengesizlik azalacak, bölge ve sektör bazlı teşviklerde istihdam artışı sağlanacak yeni fabrikaların önü açılacak" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen MHP Bursa milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, vatandaşlara Cumhur İttifakı’nın önemini anlatarak milletvekili seçimlerinde de partisine destek olmalarını istedi. Gemlik’te vatandaşlar Cumhur İttifakı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini belirterek milletvekili seçimlerinde ise MHP oy vereceklerini kaydetti.

Gemlik’te vatandaşlara hitap eden Zırhlıoğlu, "Milliyetçi Hareket Partisi 24 Haziran milletvekili genel seçimi sonucunda TBMM’de güçlü bir şekilde temsil edilecektir. Tüm çalışanlarımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı’nın ilke ve esaslarına göre planlanıp uygulanacaktır. 24 Haziran seçimlerini takip eden beş yıl süresince Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kurum ve kurallarıyla yerleşip kökleşmesi için verdiğimiz destek üstlendiğimiz sorumluluk gösterdiğimiz açık tavır samimiyet ve sürekliliğini koruyacaktır. Partimiz cumhuriyet temel niteliklerini ve devletin kuruluş esaslarını düzenleyen anayasanın ilk dört maddesini ilelebet koruyacak anayasanın genel sıralama hükümlerinden daha çok genel koruma hükümlerine yer vermesini özgürlükleri esas almasını ve bir toplum sözleşmesi niteliğinde olmasını öngörmektedir. MHP Türkiye’nin sistemsel yapılanmasında üzerine düşeni demokratik ölçülerde yerine getirecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağlayacağı güçlü yönetim sayesinde refah ve kalkınma hız kazanacak, milli gelir artacak, gelir grupları arasındaki dengesizlik azalacak, bölge ve sektör bazlı teşviklerde istihdam artışı sağlanacak yeni fabrikaların önü açılacak ihracattaki artış hızlanarak devam edecek enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak yüksek teknoloji ürünlerde yerlilik oranı artacaktır. Türkiye’nin muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma hedefi doğrultusunda küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacaktır" şekilde konuştu.