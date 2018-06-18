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18 Haziran 2018 13:41

MHP Bursa Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu:

MHP Bursa Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu, Bursa Adıyamanlılar Derneğini ziyaret ederek partisinin seçim vaatlerini anlattı.

MHP Bursa Milletvekili Adayı Fevzi Zırhlıoğlu:

18 Haziran 2018 13:41


Güçlü Türkiye için güçlü MHP’nin gerektiğinin altını çizen Zırhlıoğlu, bir araya geldiği Adıyamanlılara MHP’nin seçim vaatlerini anlattı. Teröristler, çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın katilleri hariç kader kurbanlarına af çıkartılacağını ifade eden Zırhlıoğlu, “Vatandaşımızın kredi, kredi kartı borçları ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu tuzağından kurtulacak. Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek. Esnaf ve çiftçimizin vergi ve prim yükü hafifletilecek. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt sağlanacak. Çiftlerimizin kullandığı mazot üzerindeki vergiler kalkacak. İşsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verilecek. Üniversiteye giriş sınavı kaldırılacak. Öğrencilerin staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak. Emekli aylıklarındaki eşitsizlikler giderilip refah payı yükseltilecek. Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretlilerin asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak. Öğretmenlerimizin ek göstergesi 3 bin 600’e çıkartılacak, atanamayan öğretmenlerimizin tamamının kademeli olarak atanması için kadro ihdas edilecek. Emniyet çalışanlarımızın özlük hakları düzeltilecek, polislerimizin ek göstergesi 3 bin 600’e yükseltilecek, haftada 40 saatin üzerindeki hizmetler için fazla mesai verilecek” dedi.




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