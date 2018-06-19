MHP Bursa Milletvekili Adayı Mustafa Hidayet Vahapoğlu:

bölge milletvekili adayı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Cumhur İttifakı düşmana karşı millî bekayı esas alan ahlaki ve siyasî uzlaşmanın bir mahsulü, Türk milletinin karar ve iradesidir” dedi.

Seçim çalışmalarına Yıldırım, Gürsu, İnegöl ve Kestel ilçelerinde devam eden MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, vatandaşa “Cumhur İttifakı”nın önemini anlattı. “Aziz milletimiz emin olsun, Milliyetçi Hareket, zifiri karanlıkta doğru yolu gösteren millî fener, kararan kalplere nur ve karanlık emellere surdur” diyen Vahapoğlu, “Sağduyunun ve millî vicdanın sarsılmaz sesi, Türk milliyetçiliğinin yarım asırlık siyasî çınarı MHP, ülkenin geleceği, millî bekanın teminatıdır” dedi.

Başka Türkiye olmadığı gibi, vatandaşın 24 Haziran’da sandığa attığı oyun geri dönüşü veya ‘eyvah hata yaptım’ deme şansının da olmadığını vurgulayan Vahapoğlu, “Türkiye’nin içinden geçtiği bu süreçte meselelere siyasi duruş, ilke, amaç ve hedefte uzlaşma çerçevesinden bakılmasının mecburiyet haline geldiğini değerlendirmekteyiz” şeklinde konuştu.

Kudretli bir Türkiye’nin inşası için TBMM çatısı altında güçlü bir MHP temsilinin önemine değinen milletvekili adayı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, “Türkiye’nin ve Türk milletinin geleceğe taşınması için benzer hassasiyetleri paylaşan tüm kesimlerin böyle bir bütünleşme ideali etrafında toplanmasını zorunlu görmekteyiz. Cumhur İttifakı’nın temel dayanağı da bu anlayışın açık bir tezahürü; 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonraki süreçte oluşturulan ortak millî duruşun, Yenikapı’daki millî diriliş ruhunun ve 16 Nisan 2017 Halkoylamasındaki millî şahlanış şuurunun doğal bir sonucu, ‘2023 Lider Ülke Türkiye’ hedefini gerçekleştirme ülküsüdür” dedi.

Cumhur İttifakı’nın önümüzdeki süreçte cumhur hükümetine dönüşeceğinin altını çizen Mustafa Hidayet Vahapoğlu, şunları kaydetti:

“Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyeti’nin beka ve birliğini yüksek bir sadakat ve yürekli bir mücadele ruhuyla savunacak, ülkemizin geleceğini millet iradesinden aldığı güçle güvenceye

kavuşturacaktır. Cumhur İttifakı; düşmana karşı millî bekayı esas alan ahlaki ve siyasî uzlaşmanın bir mahsulü, Türk milletinin karar ve iradesidir. İhanete ve Türkiye düşmanlarına karşı dirilen millî ruh, Cumhur İttifakı ile Türkiye’yi ileriye taşıyacaktır. Cumhur İttifakı, Türkiye’yi hür, demokratik ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi, Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere, Türkiye’nin hasmı küresel güçlere karşı verdiği millî tepkinin adıdır. Cumhur İttifakı, dünyaya vurulacak Türk mührünün müjdecisi, millî istiklâlin namusu, millî istikbâlin müdafaa ruhu ve nihayet millet aklıdır.”