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14 Haziran 2018 15:43

MHP Bursa Milletvekili adayı Zırhlıoğlu: “Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretliler asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak”

Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlarla buluşmaya devam eden MHP Bursa Milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, vatandaşlara partisinin seçim beyannamesini anlattı.

MHP Bursa Milletvekili adayı Zırhlıoğlu: “Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretliler asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak”

14 Haziran 2018 15:43

Zırhlıoğlu, “Asgari ücretten vergi alınmayacak, ücretliler asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak” dedi.


Bursa’nın Gürsu ilçesinde vatandaşlarla buluşan Zırhlıoğlu, Cumhur İttifakı’na destek isteyip 24 Haziran’da MHP’ye destek olmalarını istedi. Partisinin seçim vaatlerini vatandaşlara anlatan Zırhlıoğlu, seçim vaatlerinde her kesimi mutlu edecek vaatlerinin bulunduğunu belirtti. Gürsu’da vatandaşlara hitap eden Zırhlıoğlu, “27. yasama döneminde çeşitli toplum kesimlerinin yasal düzenlemelerle karşılanabilecek olan talep ve beklentilerine ilişkin ekonomik ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformlar hızla gerçekleşecek. Vatandaşlarımız tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtulacak. Esnafın ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek. Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı verilecek. AVM yasası esnafı koruyacak şekilde yeniden düzenlenerek, esnafı yok eden AVM ve zincir marketlere yönelik tedbirler alınacak. Ayrıca esnafın rekabet gücünü olumsuz etkileyen belediye işletmeciliği yeniden düzenlenecek, staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak. Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafımıza vergisiz akaryakıt verilecek, şoför esnafına yıpranma payı hakkı verilecek. Çiftçinin kullandığı mazot üzerindeki vergiler kaldırılacak, sulama ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak, tohum, fide ve ilaç gibi giderlerin vergi yükü düşürülecek. Asgari ücretliden vergi alınmayacak, ücretliler asgari ücret kadar geliri vergi dışı bırakılacak” dedi.




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