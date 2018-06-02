MHP, Bursaspor’un 55. kuruluş yıldönümünü pasta keserek kutladı

Ziyarette kulübün 55. kuruluş yıldönümü de pasta keserek kutlandı.

İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde Bursaspor başkanlığına yeniden seçilen Ali Ay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan MHP heyeti, Bursaspor’un kuruluş yıl dönümü dolayısıyla da pasta kesti. Yapılan ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ali Ay, "Bursaspor, Bursa’nın en büyük markası. Partiler üstü bir kuruluş. Biz parti ayrımı yapmıyoruz. Tüm Bursa’nın takımıyız. Ben tüm partilere sesleniyorum. Kulüplerin durumu hiç iç açıcı değil. Bursaspor da bunlardan bir tanesi. Mümkün olduğu kadar fazla sponsor ve reklam almaya çalışıyoruz. Öncelikli hedeflerimizden bir tanesi stat isminin bir an evvel satılabilmesi. Bunun için çok uğraş veriyoruz. 2-3 firma kaldı. O firmalarla görüşmeler yapılıyor. Stat isim hakkını satarsak Bursaspor’un büyük ihtimalle çoğu şeyi hallolacak. Güzel bir tablo oluşturacağız. Hocamızı seçtik, Samet hoca senelerin hocası. Altyapıya çok önem veriyor. Bizim altyapımız da güçlü. İnşallah oradan 2-3 tane iyi futbolcu çıkartırsak bu hem hocamızın hem de bizlerin başarısı olacak” dedi.

Bursaspor’un Bursa’nın göz bebeği olduğunu ifade eden MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman da, "Kuruluşunun 55. yılını kutlamak ve tebrik etmek maksadıyla ziyarette bulunmayı arzu ettik. Yeni dönemde inşallah Bursa’nın özlemini duyduğu ve fazlasıyla hak ettiği neticeye top yekun ulaşacağız. Siyaset kurumu olarak Bursaspor’umuzun başarısı adına bize düşen ne varsa, elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yanınızda olduğumuzu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.