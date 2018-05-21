Bu ittifak, FETÖ’nün ince siyasetini icra etmektedir” dedi.

MHP Bursa İl Başkanlığı Bursa Milletvekili adaylarını tanıttı. Bursa İl Başkanlığında düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Büyükataman, “FETÖ, Şark Meselesinin bu çağdaki adı, kanlı emperyalizmin 21’nci yüzyıl projesi olarak Türk milletine ihanet etmiş, küresel efendileri namına istilayı denemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi ise Türkiye’nin gerçeklerini okumuş, milletimizin arayış ve özlemlerini beka üzerinden tekrar yorumlamıştır. Türk milletinin bekası müdafaa edilecekse, ki mecburidir, o halde bunun gerek ve şartları da muhakkak yerine getirilmelidir. Bu kapsamda, hükümet etme sisteminin değişmesi, geniş ve katılımcı bir mutabakata dayanması gerekiyordu. Yeni sistemle bu sağlanmıştır. Cumhur ittifakı karşıtları bu durumu anlamak istememiş ve adı konulmamış bir “gökkuşağı koalisyonu” oluşturmuşlardır. Bu gökkuşağı koalisyonu maalesef Edirne düşerken, tartışmalara boğulan Meşrutiyet Meclis’i gibidir. “Edirne’yi Enver alacağına Bulgar alsın” diyen anlayışın bugünkü izdüşümündekiler Cumhur ittifakı başarılı olacağına kim gelirse gelsin demektedir. Bu amaçla çalmadık kapı, denenmedik fitne bırakmamaktadır.

Bu güruh, Mustafa Kemal’in Anadolu’da kaybetmesini dilek ve temenni ederek, İstanbul’da göğüslerinde nişan ve madalyalarla caka satan nazırları, devrin siyaset ve devlet adamlarını andırmaktadır” diye konuştu.

“Her vatandaşımızı Cumhur ittifakına destek olmaya davet ediyoruz”

HDP, “İkinci tura kalmazsak CHP’yi destekleriz” diyor, CHP’nin adayı ikinci turda “Uygun aday olursa destek veririz dediğini ifade eden Büyükataman, “Tam olarak ortaya çıkmıştır ki; ana muhalefet partisi CHP, yanına yöresine aldığı İP’iyle, PKK’sıyla FETÖ’süyle, HDP ve diğer rejim ve millet muhalifleriyle komplo peşindedir. Beş benzemezler koalisyonu ya da illet ittifakı dediğimiz ittifakın ortak özelliği hepsinin PKK muhibi, Demirtaş sevdalısı olmasıdır. Anadolu’da vereme ince hastalık derler, bu illet ittifakı Türk milleti için ince hastalık gibidir. Bu ittifak, FETÖ’nün ince siyasetini icra etmektedir. Cumhur İttifakı 24 Haziran’da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı illet ittifakına dar edecektir. Cumhur ittifakının kazananı Türkiye, karlı çıkanı Türk milleti olacaktır. 24 Haziran’da “Millet Aklı” olan Cumhur ittifakına ve MHP’ye inanıyoruz ki Türk milleti sahip çıkacaktır. 24 Haziran’da Bursa Uludağ gibi görkemli olacaktır. 24 Haziran’da Bursa Türk milletinin yeni bir destanına, yeni bir dirilişine, yeniden şahlanışına şahitlik edecektir. Milliyetçi Hareket, 24 Haziran’da Bursa’dan dünyaya bir mesaj verecek ve Cumhur ittifakına güçlü bir şekilde evet diyecektir. Cumhur İttifakına “Evet” derken, devlet ve millet varlığının muhafazasını hedefliyoruz. Cumhur İttifakına “Evet” derken, Türkiye’nin kendine gelmesini, milli ve ortak değerlerin tahkim edilmesini, kripto mikroplardan kurtulmasını, anayasanın tam hâkimiyetini amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki Bursa da Türkiye’nin bekası için Cumhur İttifakına Evet diyecek, mecliste MHP’yi güçlü kılacaktır. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, ay yıldızlı bayrağın altında yaşamaktan gurur duyan, birlik ve beraberlikten yana olan, toprak bütünlüğümüzü savunan, millet ve devlet bekâsını düşünen her vatandaşımızı Cumhur ittifakına destek olmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

MHP Bursa milletvekili adayları ise şöyle Bursa birinci bölge, İsmet Büyütataman, Kadir Çitil, Enver Yılmaz, Mehmet Ali Adak, Ali Osman Memiş, Yasemin Meriç, Korkut Aktaş, Necati Çelik, Şenay Uslu Doğan, Ahmet Balsüzen, Bursa ikinci Bölge, Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Tevfik Topçu, Fevzi Zırhlıoğlu, Erol Sönmez, Hayati Bedir, Timur Özdemir, Edibe Bilge Arıcıoğlu, Muhammet Lütfi Taşçı,Ümit Kaplan,Celal Çekil.