Ya ortaya koyacağınız tercihle huzurun, güvenliğimizin ve siyasi istikrarımızın muhafazasına imkan sağlayan bir tablo ortaya çıkaracaksınız ya da Allah korusun yeni 15 Temmuzların olması için fırsat kollayanların arzu ettiği bir zemin oluşmasında bilerek veya bilmeyerek katkı koymuş olacaksınız" dedi.

MHP Osmangazi İlçe Başkanlığının Güneştepe Mahallesi’nde düzenlediği sokak iftarında vatandaşlarla buluşan Büyükataman, “MHP’ye omuz verin ve destek olun. Çünkü bizim sevdamız Türkiye’dir 49 yıllık mücadelemizde yetiştirdiğimiz kadrolarımızla vatandaşların çözüm bekleyen meselelerini, çözüm bekleyen problemlerini halletme noktasında Mecliste bu zamana kadar olduğu gibi bundan böyle de elimizden gelen gayreti sonuna kadar ortaya koyacağımızdan emin olmalarını istirham ediyorum. Geride bıraktığımız dönemde 35 milletvekiliyle Türkiye’nin en önemli ve hayati problemlerinin halli konusunda üzerimize düşeni layıkıyla ve fazlasıyla yerine getirmenin çabası içerisinde olduk. Bu dönem oluşacak yeni hükümet modeliyle halk tarafından seçilecek ve yürütmenin başında olacak sayın cumhurbaşkanı, hükümeti parlamento dışından oluşturacak. Parlamento güçlü bir yasama faaliyetini yerine getirmekle görevli olacak. Yasamanın ve yürütmenin bir denge ve denetim içerisinde sağlıklı bir işleyiş içerisinde bulunması adına güçlü bir MHP grubunun Mecliste olması bize göre hayati derecede önem arz ediyor. Güçlü MHP, güçlü Türkiye demektir. Biz sevdası Türkiye olan insanlarız. Söz konusu vatan olunca her türlü hesabı kitabı bir kenara bırakarak hayatını ortaya koyabilecek yüreklilikte ve samimiyette bir davanın mensubu olan insanlarız. 24 Haziran’da hem sayın cumhurbaşkanımıza hem de MHP’ye sahip çıkmanızı bekliyoruz. MHP’nin cumhur ittifakında yer alan milletvekillerine tercih ortaya koymanızı istirham ediyoruz. Bu seçimlerde tercihiniz ne olursa olsun bu bizim başımızın tacı olacaktır. Bu seçimler belki cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri olacak. Türkiye adeta bugün bir yol ayrımında. Ya ortaya koyacağınız tercihle huzurun, güvenliğimizin ve siyasi istikrarımızın muhafazasına imkan sağlayan bir tablo ortaya çıkaracaksınız ya da Allah korusun yeni 15 Temmuzların olması için fırsat kollayanların arzu ettiği bir zemin oluşmasında bilerek veya bilmeyerek katkı koymuş olacaksınız. Sandığa gittiğimizde iyi düşünmeliyiz. Türkiye’nin kaybedecek vakti yok etrafımız yangın yerine dönmüş gün geçmiyor ki bir şehit haberiyle karşı karşıla kalmayalım. Zayıf anımızı ve bir birimize düşmemizi kolluyorlar her zamankinden çok Türkiye’nin birlik ve beraberliğe ihtiyaç hissettiği önemli bir süreci yaşıyoruz. İnşallah milletçe arzu ettiğimiz huzurun temin edileceği günlerin başlangıcı olacak bu seçimler” şeklinde konuştu.