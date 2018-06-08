Bu seçimler Türkiye için bir kader seçimleri olacak" dedi.

Türkiye KAMU-SEN Bursa Şubelerinin düzenlediği iftar programına katılan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, memurlara seslenerek, "Bugün Türkiye’nin adım adım tek adam rejimine evrildiği iddiasında bulunarak kendisini demokrasi havarisi ilan edenler her fırsatta demokrasinin standartlarını yükselmek gibi bir görev icra ettiklerinden bahisle ahkam kesenler aslında bugün Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı bu rejim bunalımın mimarlarıdırlar. O gün demokrasinin önüne bu tıkacı koyanlar CHP’lilerdir. 367 sayısal çoğunluğu olmadığı takdirde meclis toplanamaz ve cumhurbaşkanı seçilemez diye bir anlayış içerisinde bu duruş ve taleplerini anayasa mahkemesine götürdüler. Dönemin Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Samih Kanatoğlu denen muhterem zat bu talebin doğru, uygun ve yerinde olduğundan bahisle bu dayatmayı bir anayasa mahkemesi kararı haline dönüştürdü. O günden sonra demokrasi sürekli sekteye uğradı. Daha sonra yapılan bir anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kararı alındı. O karar anayasa değişikliği kararı sonrasında sayın Recep Tayyip Erdoğan, halk tarafından seçilen ilk cumhurbaşkanımız oldu. Bu seçimlerde Allah nasip ederse yeni hükümet etme sistemini bütün kurum ve kurallarıyla hayata geçireceğiz. Yapılan bu anayasa değişikliğiyle siyasi partilerin yasal zeminde kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek kendi milletvekili adaylarıyla seçimlere katılmasına imkan sağlayan bir düzenleme söz konusu oldu. Bu düzenleme çerçevesinde biz MHP olarak AK Parti ile adına Cumhur İttifakı dediğimiz bir ittifakı gerçekleştirerek seçimlere birlikte girme kararı aldık. 24 Haziran’da MHP olarak kendi kurumsal kimliğimiz ve kendi adaylarımızla huzurunuzdayız. Temennimiz odur ki ilk turda Türkiye’nin bir kriz, kaosla ve yeni bir kargaşayla muhatap olmaması adına ilk turda cumhurbaşkanımızın seçilmesi son derece önem arz ediyor. Ülke sevdalısı olan insanlarız. Türkiye varsa biz varız diye bilen insanlarız. Türkiye’nin tarihin hiçbir döneminde olmayan anlamda karşı karşıya bulunduğu bu kuşatmayı yarması ve hak ettiği noktaya ulaşması için güçlü bir MHP grubunun mecliste yer alması son derece emniyet arz ediyor. Bu seçimler Türkiye için bir kader seçimleri olacak. Türkiye’nin siyasi istikrarının muhafazası, huzurunun güvenliğinin beka sorununun bir daha yaşanmaması adına bu seçimlerde ortaya koyacağımız irade son derece önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.