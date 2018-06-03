Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoksa ne AK Parti, ne MHP ne de CHP vardır” dedi.

Bursa’da yapacağı miting öncesi kendisini çat kapı davet eden Bayraktar ailesinin iftar sofrasına konuk olan MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, ailenin minik çocuğu ile sohbet etti. İftardan sonra Osmangazi ilçesi Nilüfer Mahallesi’nde vatandaşlara seslenen Büyükataman, “Bize diyorlar ki 16 yıl boyunca AK Parti size söylemedik söz bırakmadı. İddiasını taşıdığınız milliyetçiliği ayaklar altına aldı. Her türlü hakareti yapan bu partiyle bugün ne oldu da birliktesiniz, nasıl yan yana geldiniz diye vatandaşlardan zaman zaman bu konuyla alakalı bir takım suallere muhatap olduk. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoksa ne AK Parti, ne MHP ned e CHP vardır. Gerek bölgesinde yaşanan vahim hadiseler ve gelişmeler, gerekse örneğine 15 Temmuz’da şahit olduğumuz hain kalkışmalar örneğinde görüldüğü üzere gerçekten birliği, beraberliği, kardeşliği ve bölünmez bütünlüğü tehdit ve tehlike altına almış bir manzarayla karşı karşıya kaldık. O nedenle önce ülkem ve milletim diyen MHP’liler olarak bu hükümet etme değişikliğine AK Parti’yle birlikte imza koyduk. Cumhur İttifakı’yla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye’nin ayaklarındaki prangalardan kurtularak Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında Allah’ın izniyle Türkiye’nin lider ülke olmasına, bölgesinde süper bir güç olmasına vesile olacağına yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.