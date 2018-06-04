MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

Şahısları kurtarmak bir siyasi partiye omuz vermek gibi sığ basit gerekçelerle MHP’nin aldığı bu vaziyeti izah etmek biraz bize haksızlık olur. Türkiye’nin düzlüğe çıkartılması kuşatmanın bertaraf edilmesi ve bu problemlerin halli hususunda devletimizin geleceğine sahip çıkıyoruz" dedi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Yaylacık Mahallesi’nde binlerce kişiye iftar veren Büyükataman iftar sonrası davet üzerine Gülin ve Merter Aktaş çiftinin evine misafir oldu. Büyükataman, burada yaptığı konuşmada, “Bu seçimler çok önemli hayati hale geldi. Bölgede yaşanan gelişmeler Irak’ın kuzeyinde yapılan operasyonlarda ilk gün 3 dün de 2 şehidimiz oldu. Yıllardır söylüyoruz. Terör yuvası Kandil yerle bir edilmeden oraya Türk bayrağı dikilmeden bu bela yaşanmaya devam edecek. Silahlı kuvvetlerimizin karalı bir operasyonu devam ediyor. Bu Suriye’deki yapılan operasyonla bölge sükunete kavuşturuldu. Yapılan Zeytin Dalı ve Afrin operasyonunu fırsat bilerek Irak’ın kuzeyinde oldu bittiler oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle Musul ve Kerkük üzerinde bizim genel başkanımızın üst düzey ortaya koyduğu hassasiyet o planlarla akamete uğradı. Hala üzerinde tartışılan Türkmenlerin yok sayıldığı, haklarının gasp edildiği hileli bir seçim yapıldı. Türkiye burayla meşgul olurken Irak’ın kuzeyinde Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebilecek. Bir takım operasyonlar başlatıldı. Bu defa inşallah görünen o ki Suriye sonrası 350 kilometre sınırımızın olduğu Irak’ın kuzeyinde de terör yuvaları yerle bir edilecek. Geçte olsa Kandil’e Türk bayrağının dikileceğini göreceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceklerini ifade eden Büyükataman “15 Temmuz gerçekten siyaset kurumunun değişen ve gelişen şartlara göre önceliklerini gözden geçirmesi icap edilen bir vaziyeti ortaya koydu. MHP her dönem sorumlu siyasetin ülkenin hayrına olan konularda önceliklerini yeniden gözden geçiren fedakarlıklarda bulundu. Önce ülkem ve milletim diyen bir siyasi hareketin yapması icap edende buydu. Biz devletimizin geleceğine sahip çıkıyoruz. Bizim şahıslarla işimiz yok, şahısları kurtarmak bir siyasi partiye omuz vermek gibi sığ basit gerekçelerle MHP’nin aldığı bu vaziyeti izah etmek biraz bize haksızlık olur. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devletinin karşı karşıya kaldığı bu beka sorununda her şeyi bir kenara bırakarak. Türkiye’nin düzlüğe çıkartılması kuşatmanın bertaraf edilmesi ve bu problemlerin halli hususunda devletimizin geleceğine sahip çıkıyoruz” şeklinde konuştu.