MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

Bundan sonra da bu anlayış içerisinde olacağız. Biliniz ve emin olunuz ki güçlü MHP güçlü Türkiye demektir" dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Bursa’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Büyükataman, ilk önce tarihi kapalı çarşıda esnafı ziyaret ederek destek istedi. Ziyaret esnasında vatandaşlar Büyükataman’a büyük ilgi ve alaka gösterdi. Daha sonra RUMELİSİAD’ı ziyaret eden Büyükataman, burada iş adamlarına partisinin projelerini anlatarak destek istedi. Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi’nde yüzlerce vatandaşla iftarda buluşan Büyükataman burada yaptığı konuşmada “Allah’a şükürler olsun ki bu kalkışma akamete uğratıldı. Türkiye’de hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak. Siyaset kurumu 15 Temmuz ve sonrasında yaşanan gelişmeler dikkate alındığında Türkiye Cumhuriyeti Devletinin geleceğini karatmaya matuf karanlık senaryoları bertaraf etmek adına önceliklerini yeniden gözden geçirmek zorundaydı. İşte bu nedenle MHP farklı bir siyasi parti bu zamana kadar muhalefet sorumluğunu inandığı değerler çerçevesinde yerine getiren bir siyasi parti olmasına rağmen önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben anlayışının omuzlarına yüklediği sorumluğun icabı ülkenin içinde bulunduğu bu beka sorunu karşısında önceliklerini yeniden değerlendirerek AK Parti ile bu anayasa değişikliği çalışmalarında birlikte olduk ve beraber hareket ettik ve yapılan Anayasa değişikliği ile hayata geçirilecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi çerçevesinde Cumhurbaşkanı adayı çıkartmadık. Mevcut Cumhurbaşkanımız olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyi 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde destekleme kararı aldık. Biz 35 milletvekili ile geride bıraktığımız dönemde inandığımız değerler uğruna sorumlu siyasetin bizlere tevdi ettiği sorumluluğun icabı ülkenin hayrına olacak her önemli konuda mecliste AK Parti’ye destek verdik. Terörle mücadele başta olmak üzere dış politikada devletimizin yanında yer aldık. Bundan sonra da bu anlayış içerisinde olacağız. Biliniz ve emin olunuz ki güçlü MHP güçlü Türkiye demektir” ifadelerine yer verdi.