MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

MHP Bursa İl Başkanlığının Reşat Oyal Kültürparkı’ndaki bir kafede düzenlediği bayramlaşma töreninde MHP Bursa milletvekili adayları partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Büyükataman, "Türkiye’de her seçim dönemi öncesi olduğu gibi yine aşina olunan tiyatro oyunları icra edilmeye başlandı. 1999 seçimlerinden bugüne her seçim arefesinde birtakım sipariş anketlerin yapıldığını ve küresel çetelerin finansörlüğünü üstlendiği birtakım odaklar MHP ile alakalı algı operasyonu yapıyor. Anketlerde her defasında MHP’nin baraj problemi yaşadığı dile getiriliyor. Zihin bulandırmak istediler. Vatandaşlarımızın akılları sıra zihinlerini çelmek istediler. Bunlara inat her seçimde olduğu gibi bugün de Allah’ın izniyle Türk milliyetçileri kendilerine çizilmek istenen, küresel çeteler eliyle kurgulanmak istenen bu siyaset terzilerinin düzmece senaryolarını ellerinin tersiyle itecekler ve bu seçimlerde sandıkları patlatarak Türk milliyetçileri yeni bir destan yazacaklar. 24 Haziran’da yapılacak seçimler bundan önce yapılan seçimlerden çok önemli ve hayati. Türkiye tarihin belki en kritik bir dönemini yaşıyor. Hayatın her alanında akla gelen gelmeyen her anlamda Türkiye bugün ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya bulunuyor. Bu kuşatmayı yarmak zorundayız. Bu tehdit ve tehlikeleri Türkiye’nin bekasıyla alakalı kurgulanmak istenen bu tezgahtarlıkları elimizin tersiyle mutlaka boşa çıkarmak mecburiyetindeyiz. Pazar günü böyle bir tarihi kararı alacak bu aziz millet. Bir kader seçimi dedim. Türkiye bu seçimde ortaya koyacağı tercihle geleceğine dair yol haritasına imza atacak. Bu seçimlerde 16 Nisan’da aziz milletimizin büyük bir teveccühü ve desteğiyle referandumda onay vermiş olduğu yeni seçim sistemi ve hükümet etme biçimi oylanacak" şeklinde konuştu.

“Milletçe bu oyunu boşa çıkartacağız”

Cumhur İttifakı kararının alındığı günden itibaren küresel çeteler ve yerli işbirlikçilerinin ayağa kalktığını ifade eden Büyükataman, “Adeta gökkuşağı koalisyonu oluşturdular. Beş benzemez bir araya gelerek Türkiye’nin geleceğine dair senaryolarını acilen gözden geçirdiler. Türkiye ve aziz milletimizin geleceği üzerinde kim hesap yapıyorsa biliniz ve emin olunuz ki bugün adına ’zillet ittifakı’ dedikleri o gökkuşağının yanında yer alıp Cumhur İttifakına karşı durmaya çalışıyorlar. Bunların tesadüfi olduğunu söylemek mümkün değil. 15 Temmuz bir milattır. 15 Temmuz’da Türkiye uçurumun kenarından döndü. İnşallah umuyor ve temenni ediyorum ki 24 Haziran’da Türkiye’nin birliğini, bin yıllık kardeşliğini, huzurunu, siyasi istikrarını hedef alan bu şer güçlerin oyununu sandıkta bozarak Cumhur İttifakına gerekli desteği aziz milletimiz mutlaka sağlayacak. Bu seçimler ilk turda nihayetlenmeli. Kriz, kargaşa ve kaostan beslenmek isteyen çevreler el ovuşturarak, milletin zihnini bulandırarak bu seçimlerin ikinci tura kalmasını hesap ediyorlar. Milletçe bu oyunu boşa çıkartacağız. İlk turda Sayın Cumhurbaşkanımızı seçip güçlü bir MHP grubunu TBMM’ye taşıyacağız. Çünkü güçlü MHP güçlü Türkiye demektir. MHP 49 yıllık şerefli geçmişi olan bir harekettir" diye konuştu.