MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman:

Alemdar Mahallesi’nde nokta mitingi yapan Büyükataman’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Burada vatandaşlara seslenin Büyükataman, “Bir takım çevreler bu seçimlere gölge düşürmek için adeta el ovuşturuyorlar. Bu seçim sonuçlarını bir oldubittiye getirmeye bu seçim sonuçları üzerinden Türkiye’de yeni bir kalkışma başlatmak için ve hatta bir dış müdahaleye zemin oluşturabilmek adına gayret içerisinde olduklarına dair ciddi duyumlar alıyoruz. Bu itibarla seri kanlı ve soğukkanlı irademize ve sandığa sahip çıkabilecek bir duruş ortaya koymak suretiyle bu seçimlerin dosta düşmana örnek olabilecek düzeyde dirayetlendirilmesinin temini konusunda dikkatli olunmasını hassaten istirham ediyorum. Cumhur İttifakı dillendirilmeye başlandığı andan itibaren birileri adeta nasırına basılmışçasına ayağa kalktı. Bu ittifaktan kimlerin rahatsız olduğunu iyi yerli yerine koyup değerlendirmek lazım. Bugün adeta gökkuşağı koalisyonu oluşturmuşcasına beş benzemez ve avanesi bu seçim ittifakı mutabakatından oldukça rahatsız olmuş görünüyorlar. Bu ülkenin ve milletin geleceğine dair hesabı kitabı olan kimlerse bu Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olan da onlar olmuştur. Türkiye’nin huzuru, güvenliği ve siyasi istikrarı üzerine hesabı olan, kapalı kapılar ardında küresel çetelerle iş tutanlar kimlerse bu Cumhur İttifakı’ndan rahatsız olan da onlardır” şeklinde konuştu.