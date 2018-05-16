Şehreküstü Cami’nde imamlık yapan Muhammed Lütfi Taşcı, görevinden ayrılarak MHP Bursa 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu. İl genelini karış karış gezen Taşcı, vatandaşlara Cumhur ittifakının önemini ve MHP’nin mecliste neden güçlü olması gerektiğini anlatıyor.

Ramazan ayının herkese bolluk, huzur, kardeşlik ve bereket getirmesini dileyen Taşcı, "Yeryüzünün imarı ile memur olan Müslümanların misyonları büyük ve önemlidir. İslam’ın ilk emri olan ’Oku’yu sadece alfabetik olarak okumak yeterli değildir. Kainatı ve dünyadaki gelişmeleri okumalıyız. Ramazan ayına girerken İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları kınıyorum. Neden yaptığını iyi okumalıyız. Liderler ülkelerine şekil verirler. Yedi düvelin ülkemize saldırdığı şu dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli’nin neden Cumhur ittifakını kurduklarını şimdi daha iyi anlıyoruz. Suriye’deki zulüm altında ’Sizi Allah’a şikayet edeceğim’ diyen çocuğun çığlıklarını unutmadık. Daha önceki yıllarda Suriye’de ezanlar okunuyordu. Ama şimdi okunmuyor. Pazarlar, çarşılar eskiden cıvıl cıvıldı. Ama şimdi kan, gözyaşı, acı ve işkence var. Çünkü vatanları yok. İşte bu sebeple dünya mazlumlarının ve masumlarının umudu ve ümidi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti’nin ilelebet var olmasının şart olduğunu iyi okuduğum için aday oldum. Vatanın ilelebet var olması için Cumhur ittifakının kurulduğuna inancım tam olduğu için aday oldum. 15 Temmuz kanlı, kirli darbe girişimini unutmadım. Bu kahpe darbe girişiminin niçin yapıldığını iyi okuduğum için aday oldum" dedi.

Seçim süreciyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Taşcı, "Hiç kimsenin iffet, haysiyet, onur ve şerefine tek harflik bile hakarette bulunmayacağım. Herkesi bu hassasiyete de davet ediyorum. Bursa’da seçim çalışmalarımız devam ediyor. MHP’ye olan ilgi ve alakadan çok memnunum. Bütün Bursa’yı karış karış dolaşıyorum, dolaşmaya da devam edeceğim" diye konuştu.