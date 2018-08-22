MHP Milletvekili Vahapoğlu: "Kültürel bir savaşın hedefiyiz"

Törende konuşan Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, "Kültürel bir savaşın hedefiyiz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa Teşkilatı bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Törene MHP Bursa milletvekilleri İsmet Büyükataman, Hidayet Vahapoğlu, il ve ilçe parti başkanları, Ülkü Ocakları başkanları, kadın kolları başkanı ve üyeleri, STK temsilcileri, kanaat önderleri ile çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma töreninde konuşan Milletvekili Vahapoğlu Türkiye üzerinde oynanan oyunlara değinerek dış güçlerin kültürel yozlaşma ile ülkeyi parçalamaya çalıştıklarını belirtti.

Vahapoğlu, Türkiye toplumunda kültürel bir yozlaşmanın görüldüğüne dikkat çekerek bu durumun dış güçlerinin kontrolünde gerçekleştiğini kaydetti. Vahapoğlu dünyada ülkelerin bu şekilde parçalandığını kaydederek, "Seçimlerde bütün aday arkadaşlarımız, Sayın Genel Başkanım ve bize destek olan arkadaşlarımız kamuoyunu ikaz ettik. Dedik ki bir şeyler geliyor; bunların başında da ekonomik sıkıntılar var. Bunu atlatmak zorundayız, buna atlatmanın yolu birlik ve beraberlik. Şimdi artık dünyada geçmişteki gibi silahlarla, nükleer silahlarla harp edilmiyor. Çünkü dünya iç içe geçmiş durumda. Birlik beraberlik içerisinde olan, milli hedeflerin üzerinde etrafında toparlanabilen milletler, toparlanamayan milletlere karşı her zaman bir operasyonu başlatıp yürütebilecek güce ulaşmışlardır. Çok ciddi bir kültürel savaşın hedefi halindeyiz. Gençlerimiz artık dedelerine benzemiyor hatta babalarına da benzemiyor. Bundan 5-6 yıl önce gazetelere manşet olan kiliseler bugün manşet olmuyor. Çok sayıda gencimiz Hristiyanlaştırıldı. Çok sayıdaki gencimizin ahlak yapısı bozuldu. Töreden edindiği davranışları bozuldu. Artık bize benzemeyen çocuklarımız var sokakta, ailelerin yapılarında sıkıntılar var; boşanmalar arttı, saygı azaldı. Dejenere oluyoruz. Her ne kadar dünyada ekonomik, sanayi, teknoloji ve bilim iç içe geçmiş kabul edilse de yine büyük devletler, küresel senaristler ülkelere karşı operasyon yapma imkanları ellerinde bulunduruyor. Bakın Arap Baharı dediler; 8 milyon insan yerinden edildi, 2 milyon insan hayatını kaybetti. Bunlar Müslüman fakat umurumuzda olmadı çünkü ateş daha bizim façamızı sarmadı" dedi.

MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ise partilerinin seçim döneminde çeşitli oyunlara maruz kaldığına değinerek vatandaşın bu oyunlara izin vermediğini ve MHP’ye mecliste teslimiyet hakkı tanıdığını söyledi. Büyükataman verilen sözlerin yerine getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydederek, "Bizi parçalamak istediler başaramadılar, tahrip etmek istediler sonuç alamadılar. Felaket tellallığı yapanlar Türk vicdanında çarptı. Türk milleti, milliyetçi hareketi Türkiye Büyük Millet Meclisinin en kilit partisi yapmış ve denetleme görevini vererek önemli bir sorumluluk yüklemiştir. Türkiye’nin önü açılmış geleceği aydınlanmıştır. Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki üç hilal düşmez Ülkücü hareket bitmez" dedi.