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26 Şubat 2018 10:29

MHP teşkilatları yerel seçim hazırlığına hız verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İlçe Başkanları toplantısı İl binasında yapıldı.

MHP teşkilatları yerel seçim hazırlığına hız verdi

26 Şubat 2018 10:29

Çalışmalarına hız veren MHP Bursa İl Başkanlığı İl ve İlçe Genişletilmiş Divan Toplantıları kararı aldı.


17 İlçe Başkanının tamamının hazır bulunduğu toplantıda Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Çitil ve Merkez Disiplin kurulu üyesi Muhammet Tekin ayrı ayrı söz alarak Parti Genel Merkezinin politikaları ve kararları doğrultusunda yerel seçimlere hazırlık olması bakımından Bursa’ nın çözüm bekleyen sorunlarının tespiti ve teşkilatların hazırlıklarını gözden geçirdiklerini beyan ettiler.


Toplantıda bütün ilçelerin divan toplantısı tarihleri tespiti yapıldı, 10 Mart tarihinde Gemlik İlçe toplantısı ile başlayacak olan süreç Osmangazi İlçe Divan toplantısı ile tamamlanacak. İlçe Divan toplantılarının sonunda ise Genel Merkez Yönetimi ile beraber kararlaştırılacak yakın bir tarihte genişletilmiş İl Divan toplantısı yapılacak.


İlçe başkanlarına hitap eden İl Başkanı Tevfik Topçu, “MHP Bursa Teşkilatları olarak 31 Mart Seçimleri sonucunda belediyelerde yetkiyi alma kararlılığını bütün açıklığıyla ortaya koyuyoruz. Bursa genel olarak çok talihsiz bir 4 yıl geçirdi, Bursa ve İlçelerini yönetme talebimizi bu defa daha yüksek bir sesle dillendiriyoruz. İddiamızı gerçeğe dönüştürmek için kadın komisyonlarımız başta olmak üzere teşkilatlarımızın bütün bileşenleri Genişletilmiş İlçe Divan toplantılarımızda hazır bulunacaktır, ilçemizin meseleleri ve çözümlerine ilişkin kanaatlerimizi orada demokratik olgunlukla ortaya koyacağız. Kararlılığımızı, koordineli ve planlı çalışma metodumuzu bir kez daha ifade ederek teşkilatlarımızı buluşturacağız. Genel Merkez yöneticilerimizin iştiraki ile partimize yeni kattığımız vatandaşlarımıza bu toplantılarda rozetlerini takacağız. Gayretlerimizi artırarak Allah’ın izniyle 31 Mart bizim için salt bir seçim günü değil Bursa’ daki yerel zaferimizin miladı olacaktır“ dedi.




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