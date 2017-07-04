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04 Temmuz 2017 17:18

MHP’de yeni dönem

Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir ilçe yönetimi göreve başladı.

MHP’de yeni dönem

04 Temmuz 2017 17:18


MHP Bursa Yenişehir ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen kahvaltıya yeni yönetim kurulu, MHP meclis üyeleri ile basın mensupları katıldı. Kahvaltıda göreve yeni başlayan yöneticiler kamuoyuna tanıtılırken, bundan sonraki hedefler anlatıldı.


Konuyla İlgili açıklama yapan MHP Yenişehir İlçe Başkanı Gökhan Yuka, “Milliyetçi Hareket partisi Yenişehir ilçe başkanlığına genel merkezimizin tasarrufu ile atanmış bulunmaktayız. İyi şeyler yapacağız, birlik beraberlik bütünlük içerisinde küslük dargınlık olmadan partimizi en iyi yerlere taşımak için çalışacağız” diye konuştu.


Başkan Yuka, “Yeni yönetim kurulumuz 36 kişiden oluşuyor. Barış ve huzur içinde olalım, Milliyetçi Hareket Partisi hepimizin partisidir” dedi.




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