MHP'den Fetih Müzesi'ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa İl Teşkilatı, Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, önümüzdeki günlerde açılışı gerçekleşecek olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde MHP Bursa İl Teşkilatı'nı ağırladı. MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Enes Küçük, İl Yöneticileri ve Kadın Kolları'ndan oluşan heyet, Bursa'nın fethini 3 boyutlu anlatan Fetih Müzesi'ni gezdi.

Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326'da konuklarına ilk olarak müzenin giriş katındaki Osmanlı ve Bursa döneminin önemli olaylarının resmedildiği 16 büyük tablonun yer aldığı bölümü gezdiren Başkan Dündar, müzedeki geleneksel çiniler hakkında da bilgiler verdi.

Ekolojik mimarlık anlayışı ve enerji verimliliği ile yeşil bina özelliğine sahip olan eserin kubbe bölümüne çıkan MHP heyeti, 3 boyutlu panoramik resmi gördüklerinde ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. 6 Nisan 1326 gününün anlatıldığı panoramik resmi heyecan içinde inceleyen ziyaretçiler, adeta tarihi bir yolculuğu çıktıklarını belirtti.

Bursa'nın tarihi ve kültürel anlamda çok önemli bir eser kazandığını ifade eden MHP Bursa İl Başkanı Kurtuluş Coşkun, “Tarihini bilmeyen milletlerin yarınını inşa etmesi mümkün olmaz. Değerli Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'ın bu hizmeti, hem Bursa hem de Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Bundan dolayı tüm Bursa adına, kendilerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Özellikle kubbeye çıktığımızda sanki bambaşka bir alemde gibiydik. Kendimizi, özlemini duyduğumuz, gönlümüzün ferahladığı başka bir alemde bulduk. Binaya girerken ve çıkarken çok farklı bir ruh alemindeyiz. Bursa'mız için hayırlı olsun” dedi.