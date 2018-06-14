Bursa’da seçim çalışmaları kapsamında Mustafa Kemalpaşa ilçesinde ziyaretlerde bulunan Büyükataman, Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan’ı makamında ziyaret etti. Daha sonra Mustafa Kemalpaşa Kızılay Şubesini ziyaret eden Büyükataman, burada kolilerin taşınmasına yardım etti. İlçede vatandaşlarla buluşan Büyükataman, 24 Haziran’da partisine ve Cumhur İttifakı’na destek istedi. Bu seçimlerin hayati kararların alınacağı bir seçim olacağını ifade eden Büyükataman, “Bu seçimleri bundan önceki seçimlerden farklı kılan en önemli yanı yeni bir sistem değişikliği hayat bulmuş olacak. 16 Nisan’da aziz milletimizin büyük çoğunluğunun onay vermiş olduğu cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi 24 Haziran’da hayata geçecek. Uygulamaya başlayacak bütün kurum ve kurallarıyla inşallah 24 Haziran’la birlikte hayata geçecek olan bu sistem sayesinde Türkiye inanıyoruz ki şaha kalkacak, ayaklarındaki prangalardan kurtulacak ve cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında lider ülke hedefimize bu sistem sayesinde inşallah geçme imkanı bulacağız. Bu sistemle ilgili şüphesiz vesileyi iyi anlayamamaktan ve kavrayamamaktan dolayı zihin bulanıklığı içerisinde olanlar olabilir. Aziz milletimiz rahat olsun, bu sistem ülkenin hayrına olan bir sistem, Türkiye’nin huzurunu ve güvenliğini ve siyasi istikrarını pekiştirecek olan üzerinde iyi çalışılmış bir sistemdir. Türkiye’nin huzurunu hedef alan bir takım şer odaklarının bu ittifak karşısında almış olduğu vaziyet bile aslında atılan adımın ne kadar isabetli ve hayırlı olduğunu anlamamıza da yetecektir. Kim ne yaparsa yapsın, kim hangi hazırlık içinde olursa olsun Türkiye ve Türk milletinin geleceği üzerine hesap yapan kimler olursa olsun yürekten inanıyoruz ki 24 Haziran’da aziz milletimiz sağduyusu ve ferasetiyle bütün bu oyunları boşa çıkartarak Türkiye’yi aydınlık yarınlara doğru koşturacak. Türkiye şaha kalkacak” dedi.