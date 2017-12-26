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26 Aralık 2017 11:15

MHP’li meclis üyesinden taş ocağı isyanı

MHP Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Grup Sözcüsü Cemil Aydın, Avdancık Mahallesi’nde taş ocaklarının doğaya verdiği tahribata sosyal medya üzerinden isyan etti.

MHP’li meclis üyesinden taş ocağı isyanı

26 Aralık 2017 11:15


Aydın, ilçeye bağlı Avdancık Mahallesi’nde taş ocaklarının doğaya verdiği tahribata sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Aydın, daha önce de defalarca konuyla ilgili önerge verdiklerini belirterek, yetkililerin bir an önce bu duruma el atmaları gerektiğini kaydetti. MHP’li Aydın, taş ocaklarının mahalledeki tarihi eserlere büyük zarar verdiğini, bu meseleyi defalarca gündeme getirmelerine rağmen herhangi bir girişimde bulunulmadığını iddia etti.


Ayrıca tarihi eserlerin yakınlarında patlatılan dinamitlere de tepki gösteren Aydın, “Avdancık ve civarında taş ocaklarının çevreye verdiği tahribatın önüne bir türlü geçilemiyor. Bölgede faaliyet gösteren ve geçmiş yıllarda yargı süreci ile baş başa kalan taş ve mermer ocaklarının gerek ormanlık bölgeye, gerekse tarihi eserlere verdiği tahribat son derece düşündürücü noktaya ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıllarda yerinde tesbit ettiğimiz tahribatı gözler önüne seren fotoğrafları Bursa kamuoyunun bilgisine sunduğumuz günden itibaren durumda bir değişiklik olmamıştır. Cenevizlilere ait olduğu belirtilen surlar ve tarihi mağaraların gerek dinamit patlatma, gerekse diğer fiziki yollarla yok edilmeye çalışıldığı bölgede define aranıyor iddialarının da ciddiyetle ele alınması lazım. Son günlerde irili ufaklı mağaraların içinde ve önünde dinamitle patlatmalar çoğalmıştır” dedi.




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