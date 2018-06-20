MHP’li Zırhlıoğlu, kapı kapı gezip ittifakın önemini anlatıyor

Yıldırım’ın Mimarsinan ve Güllük mahallelerinde kapı kapı gezerek vatandaşlarla buluşan Zırhlıoğlu, “Bu seçimler bundan önce idrak ettiğimiz seçimlerden çok farklı ve daha fazla ehemmiyet arz ediyor. Bu seçimlerde Türk demokrasi tarihinin en kapsamlı yönetim reformu hayata geçirilecek. Yeni bir hükümet modelinin bütün kurum ve kurallarıyla icra edileceği bir seçim. Yapılan bir anayasa değişikliği çalışması 16 Nisan’da aziz milletimizin takdirlerine sunuldu. Büyük bir çoğunlukla, adına cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz yeni hükümet etme biçimi anayasa değişikliğiyle gerçekleştirildi. Bu anayasa değişikliği, aynı zamanda siyasi partilerin kendi kurumsal kimliklerini muhafaza ederek, kendi adaylarının oy pusulasında yer aldığı şekliyle yasal ittifaklarına imkân sağlayan düzenlemeyi de hayata geçirdi. Türkiye’nin her alan ve anlamda çok ciddi bir kuşatmayla karşı karşıya olduğu bir dönemde, siyaset kurumu önceliklerini yeniden gözden geçirmek, gelişen bu hadiselerle alakalı devlet hayatı ve yönetimde seri, süratli, etkili ve güçlü bir idari yapılanmanın tesisi gerekmektedir. Bunun sürdürülebilmesi hususunda bir vaziyet almak zorunda kaldı. Biz meseleye böyle baktık. Sevdası Türkiye olan insanların bu olağan üstü gelişmeler ve zor şartlar karşısında başka bir tercih ortaya koyması doğru olmazdı" dedi.