MHP’liler Bahçeli’yi Turan köyünde karşıladı

Çok sayıda MHP’li, Bahçeli’yi Kestel ilçesine bağlı Turan köyünde karşıladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında il teşkilatları ve milletvekili adayları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Partisinin çalışmalarını takip etmek üzere Bursa’ya gelen Bahçeli’yi çok sayıda MHP’li karşıladı. Bahçeli’yi almaya Kestel ilçesine bağlı Turan köyüne giden MHP’liler, konvoy halinde Bursa’ya giriş yaptı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda il teşkilatı ve milletvekili adayları ile bir araya gelen Bahçeli’yi Bursalı partililer yalnız bırakmadı.