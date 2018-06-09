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09 Haziran 2018 15:28

MHP’liler Bahçeli’yi Turan köyünde karşıladı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine kısa bir süre kala partisinin Bursa teşkilatı ile bir araya gelmek ve seçim çalışmaları hakkında bilgi almak üzere Bursa’ya geldi.

MHP’liler Bahçeli’yi Turan köyünde karşıladı

09 Haziran 2018 15:28

Çok sayıda MHP’li, Bahçeli’yi Kestel ilçesine bağlı Turan köyünde karşıladı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında il teşkilatları ve milletvekili adayları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Partisinin çalışmalarını takip etmek üzere Bursa’ya gelen Bahçeli’yi çok sayıda MHP’li karşıladı. Bahçeli’yi almaya Kestel ilçesine bağlı Turan köyüne giden MHP’liler, konvoy halinde Bursa’ya giriş yaptı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda il teşkilatı ve milletvekili adayları ile bir araya gelen Bahçeli’yi Bursalı partililer yalnız bırakmadı.




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